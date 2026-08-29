Нойер установил историческое достижение в составе "Баварии"

Матч 1-го тура Бундеслиги против "Штутгарта" стал знаковым для 40-летнего вратаря

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Немецкий голкипер Мануэль Нойер провел юбилейный матч в составе мюнхенской "Баварии". Для 40-летнего голкипера матчем со "Штутгартом" стартовал 21-й сезон в Бундеслиге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Баварии" в соцсети X.

Юбилей Нойера Свой 21-й сезон в Бундеслиге Мануэль Нойер начал юбилейным матчем: игра против "Штутгарта" стала для него 600-й в составе "Баварии". Провести этот матч на "ноль" Нойеру не удалось: он пропустил один мяч, но его команда победила 5:1.