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Футбол 29 августа 2026 · 13:28

Нойер установил историческое достижение в составе "Баварии"

Матч 1-го тура Бундеслиги против "Штутгарта" стал знаковым для 40-летнего вратаря
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Нойер установил историческое достижение в составе "Баварии"
Мануэль Нойер (фото: ФК "Бавария")
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Немецкий голкипер Мануэль Нойер провел юбилейный матч в составе мюнхенской "Баварии". Для 40-летнего голкипера матчем со "Штутгартом" стартовал 21-й сезон в Бундеслиге.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный аккаунт "Баварии" в соцсети X.

Юбилей Нойера

Свой 21-й сезон в Бундеслиге Мануэль Нойер начал юбилейным матчем: игра против "Штутгарта" стала для него 600-й в составе "Баварии". Провести этот матч на "ноль" Нойеру не удалось: он пропустил один мяч, но его команда победила 5:1.

Ранее мы рассказывали о кадровых потерях "Баварии" в начале сезона 2026/2027.

Теги: Бавария
Главные матчи
УПЛ Матч завершено
Колос 0:0 Оболонь
Отбор на ЧМ-2027 Матч завершено
Украина 82:76 Греция
Бундеслига Матч завершено
Бавария 5:1 Штуттгарт
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