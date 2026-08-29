rbc.ua
UA | RU
Субота, 29 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Нойєр встановив історичне досягнення у складі "Баварії"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 29 серпня 2026 · 13:28

Нойєр встановив історичне досягнення у складі "Баварії"

Матч 1-го туру Бундесліги проти "Штутгарта" став знаковим для 40-річного воротаря
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Нойєр встановив історичне досягнення у складі "Баварії"
Мануель Нойєр (фото: ФК "Баварія")
Add as a preferred source on Google

Німецький голкіпер Мануель Нойєр провів ювілейний матч у складі мюнхенської "Баварії". Для 40-річного голкіпера матчем зі "Штутгартом" стартував 21-й поспіль сезон у Бундеслізі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний акаунт "Баварії" у соцмережі X.

Ювілей Нойєра

Свій 21-й поспіль сезон у Бундеслізі Мануель Нойєр розпочав ювілейним матчем: гра проти "Штутгарта" стала для нього 600-ю у складі "Баварії". Провести цей матч на "нуль" Нойєру не вдалося: він пропустив одного м'яча, але його команда перемогла 5:1.

Раніше ми розповідали про кадрові втрати "Баварії" на початку сезону 2026/2027.

Теги: Баварія
Головні матчі
УПЛ Матч завершився
Колос 0:0 Оболонь
Відбір на ЧС-2027 Матч завершився
Україна 82:76 Греція
Бундесліга Матч завершився
Баварія 5:1 Штутгарт
Головні новини
"Шахтар" – "Полісся", Бартулович і Скрипник проти колишніх: прев'ю 4-го туру УПЛ "Шахтар" – "Полісся", Бартулович і Скрипник проти колишніх: прев'ю 4-го туру УПЛ Збірна України з баскетболу перемогла Грецію у відборі на ЧС-2027 Збірна України з баскетболу перемогла Грецію у відборі на ЧС-2027 Берінчик та Ноукс показали майже рівну вагу перед титульним поєдинком Берінчик та Ноукс показали майже рівну вагу перед титульним поєдинком
Точки зору
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України
Артем Кравець
Ребров сам створив зайвий привід для критики Артем Кравець Український футболіст