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Футбол 22 июля 2026 · 10:46

Новому контракту – быть: легендарный полузащитник продолжит играть за "Милан"

Одна из главных интриг футбольного межсезонья подходит к своему завершению
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Новому контракту – быть: легендарный полузащитник продолжит играть за "Милан"
Лука Модрич (фото: AC Milan)

Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за "Милан". Несмотря на то, что 9 сентября ему исполнится 41 год, футболист решил пролонгировать контракт.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо .

Детали контракта Модрича

Соглашение еще не подписано, но по словам Романо, хорват уже согласовал все детали с руководством "Милана".

"Лука Модрич устно согласился подписать новый контракт с "Миланом". Хорватская легенда продолжает карьеру и не завершает карьеру после официального зеленого света, предоставленного клубу. Модрич вскоре подпишет новый краткосрочный контракт с "Миланом", он также разговаривал с Рубеном Аморимом", – рассказал Роман.

Лука Модрич пришел в "Милан" прошлым летом. В составе "россо-нери" он отыграл 37 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 передачи.

Карьера Луки Модрича

Хорватский полузащитник в своей карьере выступал за "Динамо" (Загреб), "Тоттенхэм" и "Реал". Наиболее успешным был период именно в "Реале": Модрич выиграл шесть титулов в Лиге чемпионов, пять раз Суперкубок УЕФА и пять раз клубный чемпионат мира.

В составе сборной Хорватии Модрич играет с 2006 года. За это время он отыграл 202 матча и забил 29 мячей. Со сборной Хорватии он становился серебряным призером ЧМ-2018 и бронзовым призером на ЧМ-2022.

Остаться Модрича призывают и в сборной Хорватии. Новый главный тренер Славен Билич намерен убедить легенду продолжить выступления в главной команде страны.

Теги: Футбол Милан
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