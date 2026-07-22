Новому контракту – бути: легендарний півзахисник продовжить грати за "Мілан"

Хорватський півзахисник Лука Модрич продовжить виступати за "Мілан". Попри те, що 9 вересня йому виповниться 41 рік, футболіст вирішив пролонгувати свій контракт.
Про це інформує Sport RBC.UA із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
Наразі угоду ще не підписано, але за словами Романо, хорват вже узгодив всі деталі із керівництвом "Мілану".
"Лука Модрич усно погодився підписати новий контракт з "Міланом". Хорватська легенда продовжує кар'єру і не завершує кар'єру після офіційного зеленого світла, наданого клубу. Модрич незабаром підпише новий короткостроковий контракт з "Міланом", він також розмовляв з Рубеном Аморімом", – розповів Романо.
Лука Модрич прийшов до "Мілану" минулого літа. У складі "россо-нері" він відіграв 37 матчів, забив 2 м'ячі та віддав 3 передачі.
Хорватський півзахисник у своїй кар'єрі виступав за "Динамо" (Загреб), "Тоттенгем" та "Реал". Найбільш успішним був період саме у "Реалі": Модрич виграв шість титулів у Лізі чемпіонів, п'ять разів Суперкубок УЄФА та ще п'ять разів клубний чемпіонат світу.
У складі збірної Хорватії Модрич грає з 2006 року. За цей час він відіграв 202 матчі та забив 29 м'ячів. Зі збірною Хорватії він ставав срібним призером ЧС-2018 та бронзовим призером на ЧС-2022.
Залишитися Модрича закликають і у збірній Хорватії. Новий головний тренер Славен Билич планує переконати легенду продовжити виступи у головній команді країни.