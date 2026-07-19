Новий тренер збірної Хорватії благає зіркового гравця не завершати кар'єру

Славен Билич одним з перших кроків на посаді бачить збереження володаря Золотого м'яча в збірній. Сам Модрич ще не визначився з подальшою кар'єрою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на портал Goal.com .

57-річний Славен Билич почав другий період на чолі збірної Хорватії зі спроб зберегти зіркового Луку Модрича.

Наразі 40-річний футболіст ще не визначився з майбутнім. І тренер сподівається, що володар Золотого м'яча і надалі носитиме картату футболку.

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На своїй першій пресконференції Білич чітко дав зрозуміти, що його першочерговим завданням є розмова з легендарним півзахисником.

"Мій перший крок - налагодити роботу штабу. Другий - поговорити з гравцями, особливо з Лукою Модричем. Ми всі знаємо, ким він є. Рішення виключно за ним, враховуючи все, що він уособлює для футболу та збірної. Він набагато більше, ніж просто найкращий гравець в історії нашої команди", - заявив Славен Билич.

Тренер також розсекретив, що вони з Лукою регулярно підтримували контакт протягом останнього року, і він зробить усе можливе, аби переконати ветерана відіграти за Хорватію ще один цикл, хоча й пообіцяв не чинити на легенду жодного тиску.