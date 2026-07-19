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Футбол 19 июля 2026 · 16:59

Новый тренер сборной Хорватии умоляет звездного игрока не завершать карьеру

40-летний футболист еще не определился со своим будущим в национальной команде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новый тренер сборной Хорватии умоляет звездного игрока не завершать карьеру
Билич и Модрич поддерживали общение (Фото: Getty Images)

Славен Билич одним из первых шагов в должности видит сохранение обладателя Золотого мяча в сборной. Сам Модрич еще не определился с дальнейшей карьерой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на портал Goal.com.

57-летний Славен Билич начал второй период во главе сборной Хорватии с попыток сохранить звездного Луку Модрича.

Пока 40-летний футболист еще не определился с будущим. И тренер надеется, что обладатель Золотого мяча и дальше будет носить клетчатую футболку.

Капитан "Милана" – главный приоритет

На своей первой пресс-конференции Билич четко дал понять, что его первоочередной задачей является разговор с легендарным полузащитником.

"Мой первый шаг – наладить работу штаба. Второй – поговорить с игроками, особенно с Лукой Модричем. Мы все знаем, кем он является. Решение исключительно за ним, учитывая все, что он олицетворяет для футбола и сборной. Он гораздо больше, чем просто лучший игрок в истории нашей команды", – заявил Славен Билич.

Тренер также рассекретил, что они с Лукой регулярно поддерживали контакт в течение последнего года, и он сделает все возможное, чтобы убедить ветерана отыграть за Хорватию еще один цикл, хотя и пообещал не оказывать на легенду никакого давления.

Ранее мы сообщали, что звезда "Ливерпуля" определилась со своим будущим после чемпионата мира.

Теги: Футбол
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