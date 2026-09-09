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Футбол 09 сентября 2026 · 12:52

Новый футбольный бизнес Месси: звезда покупает еще один испанский клуб

Аргентинский форвард закрывает соглашение о приобретении команды из Сегунды
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новый футбольный бизнес Месси: звезда покупает еще один испанский клуб
Лионель Месси становится успешным футбольным боссом (фото: instagram.com/leomessi)
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Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси близок к завершению сделки по покупке клуба "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе Испании. Нападающий расширяет свою сеть футбольных активов после успешного приобретения другой испанской команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA с ссылкой на Reuters.

Детали перехода прав собственности

По информации испанских СМИ, Месси согласовал принципиальные условия покупки 100% акций у нынешнего владельца – колумбийской инвестиционной группы TH Soluciones Group SAS, контролировавшей клуб с октября 2025 года. Официальное объявление о сделке ожидается в ближайшие дни после того, как процедуру формально подтвердит Высший спортивный совет Испании (CSD).

Для Месси это не первый опыт в регионе. В апреле 2026 года аргентинец уже приобрел клуб "Корнелья" из пятого по силе дивизиона Испании. Кроме того, по завершении игровой карьеры в американском "Интер Майами" по условиям действующего контракта он должен получить долю в этой франшизе MLS.

Турнирное положение и кризис в "Эльденсе"

Клуб из города Эльда (провинция Аликанте) прошел большой путь от низших лиг и за последние четыре сезона трижды соревновался во втором испанском дивизионе. Однако старт нового чемпионата оказался для команды крайне неудачным.

После четырех стартовых туров "Эльденсе" завоевал всего два очка и оказался на третьем месте с конца турнирной таблицы. Из-за неудовлетворительных результатов руководство клуба отстранило с должности главного тренера Клаудио Баррагана, поэтому новый владелец будет приходить в период перестройки команды.

Ранее стало известно, что Месси вошел в список претендентов на "Золотой мяч"-2026.

Теги: Футбол Чемпионат Испании Месси
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