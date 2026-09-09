Новий футбольний бізнес Мессі: зірка купує ще один іспанський клуб

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі близький до завершення угоди з купівлі клубу "Ельденсе", який виступає у другому дивізіоні Іспанії. Нападник розширює свою мережу футбольних активів після успішного придбання іншої іспанської команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посмланням на Reuters .

Деталі переходу прав власності

За інформацією іспанських ЗМІ, Мессі узгодив принципові умови купівлі 100% акцій у теперішнього власника – колумбійської інвестиційної групи TH Soluciones Group S.A.S., яка контролювала клуб із жовтня 2025 року. Офіційне оголошення про угоду очікується найближчими днями після того, як процедуру формально підтвердить Вища спортивна рада Іспанії (CSD).

Для Мессі це не перший подібний досвід у регіоні. У квітня 2026 року аргентинець уже придбав клуб "Корнелья" із п'ятого за силою дивізіону Іспанії. Крім того, після завершення ігрової кар'єри в американському "Інтер Маямі" за умовами чинного контракту він має отримати частку в цій франшизі MLS.

Турнірний стан та криза в "Ельденсе"

Клуб з міста Ельда (провінція Аліканте) пройшов великий шлях від нижчих ліг і за останні чотири сезони тричі змагався у другому іспанському дивізіоні. Проте старт нового чемпіонату виявився для команди вкрай невдалим.

Після чотирьох початкових турів "Ельденсе" здобув лише два очки і опинився на третьому місці з кінця турнірної таблиці. Через незадовільні результати керівництво клубу усунуло з посади головного тренера Клаудіо Баррагана, тож новий власник приходитиме у період перебудови команди.