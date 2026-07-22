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Футбол 22 июля 2026 · 11:23

Новый этап "красных дьяволов": сборную Бельгии возглавит брутальный нидерландец

Специалист заменит Руди Гарсию, уволенного после вылета с чемпионата мира-2026
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новый этап "красных дьяволов": сборную Бельгии возглавит брутальный нидерландец
Ван Боммел имеет опыт работы в бельгийском футболе (Фото: Getty Images)

Сборная Бельгии определилась с новым тренером после завершения выступлений на чемпионате мира-2026. Национальную команду возглавит известный 49-летний нидерландский специалист Марк ван Боммел.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо в X.

По информации источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация уже согласовала все детали соглашения с нидерландцем. Официально контракт будет рассчитан до июня 2028-го года.

То есть контракт рассчитан до завершения предстоящего чемпионата Европы, который продлится с 9 июня по 9 июля 2028-го года. В ближайшее время стороны подпишут все необходимые документы, после чего о назначении объявят публично.

Отставка Гарсии после вылета из мундиаля

На тренерском мостике бельгийцев Ван Боммел заменит французского специалиста Руди Гарсию. Руководство бельгийского футбола приняло решение не продолжать сотрудничество с Гарсией сразу же после того, как сборная прекратила борьбу на чемпионате мира-2026 на стадии четвертьфинала.

Кто такой ван Боммел

49-летний нидерландец во время карьеры игрока защищал цвета ПСВ, "Барселоны", "Баварии" и "Милана". А в составе сборной Нидерландов Марк был многолетним капитаном.

Он считался достаточно грубым футболистом, который был готов на многое, чтобы отобрать мяч, из-за чего часто получал красные карточки. На должности главного тренера во взрослом футболе ван Боммел дебютировал в 2018-м году во главе ПСВ.

А последним местом его работы был бельгийский "Антверпен". Специалист прекрасно знаком с местным футболом и потенциалом игроков национальной команды.

Ранее мы сообщали, что Пеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии.

Теги: Футбол
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