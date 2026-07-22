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Футбол 22 липня 2026 · 11:23

Новий етап "червоних дияволів": збірну Бельгії очолить брутальний нідерландець

Фахівець замінить Руді Гарсію, якого звільнили після вильоту з чемпіонату світу-2026
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новий етап "червоних дияволів": збірну Бельгії очолить брутальний нідерландець
Ван Боммел має досвід роботи в бельгійському футболі (Фото: Getty Images)

Збірна Бельгії визначилася з новим керманичем після завершення виступів на чемпіонаті світу-2026. Національну команду очолить відомий 49-річний нідерландський фахівець Марк ван Боммел.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо в X.

За інформацією джерела, Королівська бельгійська футбольна асоціація вже узгодила всі деталі угоди з нідерландцем. Офіційно контракт буде розрахований до червня 2028-го року.

Тобто контракт розрахований до завершення майбутнього чемпіонату Європи, який триватиме з 9 червня по 9 липня 2028-го року. Найближчим часом сторони підпишуть усі необхідні документи, після чого про призначення оголосять оголосять публічно.

Відставка Гарсії після вильоту з мундіалю

На тренерському містку бельгійців Ван Боммел замінить французького фахівця Руді Гарсію. Керівництво бельгійського футболу ухвалило рішення не продовжувати співпрацю з Гарсією одразу після того, як збірна припинила боротьбу на чемпіонаті світу-2026 на стадії чвертьфіналу.

Хто такий ван Боммел

49-річний нідерландець під час кар'єри гравця захищав кольори ПСВ, "Барселони", "Баварії" та "Мілана". А в складі збірної Нідерландів Марк був багаторічним капітаном.

Він вважався досить грубим футболістом, який не цурався жодних засобів для того, аби відібрати м'яч, через що часто отримував червоні картки. На посаді головного тренера в дорослому футболі ван Боммел дебютував в 2018-му році на чолі ПСВ.

А останнім місцем його роботи був бельгійський "Антверпен". Тож фахівець прекрасно обізнаний з місцевим футболом та потенціалом гравців національної команди.

Раніше ми повідомляли, що Пеп Гвардіола відмовився очолити збірну Італії.

Теги: Футбол
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