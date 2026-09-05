Магический Лаутаро: "Интер" вырвал победу в матче с "Наполи"

"Интер" и "Наполи" в рамках 3-го тура Серии А выдали драматический матч. Гости имели солидное преимущество в начале второго тайма, однако умудрились проиграть со счетом 2:3.

Ход матча "Интер" – "Наполи"

Первый тайм не порадовал зрителей мячами, однако в начале второй половины "Наполи" отправил весь стадион "Джузеппе Меацца" в шок. Сначала Маттео Политано открыл счет в матче, а через три минуты Расмус Гойлунд довел преимущество "Наполи" до более убедительного - 2:0.

"Интер" спасался практически сразу же: Лаутаро Мартинес отыграл одного мяча уже на 56-й минуте. Хозяева все еще проигрывали, однако за 8 минут до конца основного времени матча Маркус Тюрам сравнял счет и подарил фанатам "нерра-адзурри" надежду на успех. В конце концов, героем матча стал Лаутаро Мартинес, забивший победный мяч на первой компенсированной минуте.

"Интер" в этом матче установил историческое достижение. Впервые в истории противостояний с "Наполи" футболистам "Интера" удалось отыграться, уступая по ходу матча в два мяча.

Серия А. 3-й тур

Интер – Наполи – 3:2

Голы : Мартинес, 56, 90+1; Тюрам, 82 – Полетано, 50; Гойлунд, 53.

Календарь "Интера" и "Наполи" в Серии А

На следующей неделе "Интер" дебютирует в Лиге чемпионов, команду ждет встреча с мадридским "Реалом". А уже 14 сентября команда Кристиана Киву будет противостоять "Удинезе" в рамках 4-го тура Серии А.

"Наполи" свой первый матч в Лиге чемпионов проведет против "Арсенала" 9 сентября. А 13 сентября команда Массимилиано Аллегри встретится с "Болоньей".