rbc.ua
UA | RU
Субота, 05 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Магічний Лаутаро: "Інтер" вирвав перемогу у матчі з "Наполі"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 05 вересня 2026 · 23:46

Магічний Лаутаро: "Інтер" вирвав перемогу у матчі з "Наполі"

Неаполітанці вели в рахунку 2:0 на початку другого тайму, але програли матч
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Магічний Лаутаро: "Інтер" вирвав перемогу у матчі з "Наполі"
Лаутаро Мартінес (фото: ФК "Інтер")
Add as a preferred source on Google

"Інтер" та "Наполі" в рамках 3-го туру Серії А видали драматичний матч. Гості мали солідну перевагу на початку другого тайму, однак примудрилися програти із рахунком 2:3.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу "Інтер" – "Наполі"

Перший тайм не потішив глядачів м'ячами, однак на початку другої половини "Наполі" відправив весь стадіон "Джузеппе Меацца" в шок. Спочатку Маттео Політано відкрив рахунок у матчі, а за три хвилини Расмус Гойлунд довів перевагу "Наполі" до більш переконливої – 2:0.

"Інтер" почав рятувався практично одразу ж: Лаутаро Мартінес відіграв одного м'яча вже на 56-й хвилині. Господарі все ще програвали, однак за 8 хвилин до кінця основного часу матчу Маркус Тюрам зрівняв рахунок і подарував фанатам "нерра-адзуррі" надію на успіх. Зрештою, героєм матчу став Лаутаро Мартінес, який забив переможний м'яч на першій компенсованій хвилині.

"Інтер" у цьому матчі встановив історичне досягнення. Вперше в історії протистоянь із "Наполі" футболістам "Інтера" вдалося відігратися, поступаючись по ходу матчу у два м'ячі.

Серія А. 3-й тур

Інтер – Наполі – 3:2

Голи: Мартінес, 56, 90+1; Тюрам, 82 – Політано, 50; Гойлунд, 53.

Календар "Інтера" та "Наполі" в Серії А

Прийдешьного тижня "Інтер" дебютує у Лізі чемпіонів, на команду чекає зустріч із мадридським "Реалом". А вже 14 вересня команда Крістіана Ківу протистоятиме "Удінезе" в рамках 4-го туру Серії А.

"Наполі" свій перший матч у Лізі чемпіонів проведе проти "Арсенала" 9 вересня. А 13 вересня команда Масиміліано Аллегрі зустрінеться із "Болоньєю".

Читайте також про велике повернення Михайла Мудрика. Українець зіграв на офіційному рівні вперше за 20 місяців.

Теги: Футбол Наполи
Головні матчі
УПЛ 6 вересня 15:30
Верес - : - Зоря
АПЛ 6 вересня 16:00
Евертон - : - Манчестер Юнайтед
УПЛ 6 вересня 18:00
Епіцентр - : - Буковина
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Магучіх – срібна призерка фіналу Діамантової ліги, Паттерсон вперше виграла "діамант" Магучіх – срібна призерка фіналу Діамантової ліги, Паттерсон вперше виграла "діамант" Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" Не відпустили "Полісся": "Шахтар" здобув вольову перемогу над "Карпатами" Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі Вперше за два роки: Мудрик вийшов на поле в офіційному матчі
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України