Магічний Лаутаро: "Інтер" вирвав перемогу у матчі з "Наполі"

"Інтер" та "Наполі" в рамках 3-го туру Серії А видали драматичний матч. Гості мали солідну перевагу на початку другого тайму, однак примудрилися програти із рахунком 2:3.

Хід матчу "Інтер" – "Наполі"

Перший тайм не потішив глядачів м'ячами, однак на початку другої половини "Наполі" відправив весь стадіон "Джузеппе Меацца" в шок. Спочатку Маттео Політано відкрив рахунок у матчі, а за три хвилини Расмус Гойлунд довів перевагу "Наполі" до більш переконливої – 2:0.

"Інтер" почав рятувався практично одразу ж: Лаутаро Мартінес відіграв одного м'яча вже на 56-й хвилині. Господарі все ще програвали, однак за 8 хвилин до кінця основного часу матчу Маркус Тюрам зрівняв рахунок і подарував фанатам "нерра-адзуррі" надію на успіх. Зрештою, героєм матчу став Лаутаро Мартінес, який забив переможний м'яч на першій компенсованій хвилині.

"Інтер" у цьому матчі встановив історичне досягнення. Вперше в історії протистоянь із "Наполі" футболістам "Інтера" вдалося відігратися, поступаючись по ходу матчу у два м'ячі.

Серія А. 3-й тур

Інтер – Наполі – 3:2

Голи: Мартінес, 56, 90+1; Тюрам, 82 – Політано, 50; Гойлунд, 53.

Календар "Інтера" та "Наполі" в Серії А

Прийдешьного тижня "Інтер" дебютує у Лізі чемпіонів, на команду чекає зустріч із мадридським "Реалом". А вже 14 вересня команда Крістіана Ківу протистоятиме "Удінезе" в рамках 4-го туру Серії А.

"Наполі" свій перший матч у Лізі чемпіонів проведе проти "Арсенала" 9 вересня. А 13 вересня команда Масиміліано Аллегрі зустрінеться із "Болоньєю".