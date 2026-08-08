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Футбол 08 августа 2026 · 10:43

Лунин в опасности: Куртуа вернулся к тренировкам с "Реалом"

Бельгийский вратарь приступил к индивидуальной работе в общем лагере мадридцев после травмы на чемпионате мира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Лунин в опасности: Куртуа вернулся к тренировкам с "Реалом"
Куртуа пока занимается по индивидуальной программе (Фото: Real Madrid CF)

Основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа официально приступил к подготовке к новому сезону. Он провел первую тренировку после завершения выступлений на чемпионате мира-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение пресс-службы "Реала".

Индивидуальный план и раннее возвращение

Бельгийский вратарь присоединился к расположению Королевского клуба на предсезонном собрании. На первом этапе медицинский и тренерский штабы разработали для него индивидуальную программу занятий.

Возвращение лидера чрезвычайно важно для мадридцев, ведь Куртуа восстанавливался после травмы. Голкипер получил повреждение во время драматического четвертьфинального матча ЧМ-2026, в котором его сборная Бельгии противостояла будущим чемпионам из Испании.

Оптимальные кондиции к официальным матчам

Сейчас бельгиец шаг за шагом набирает кондицию и стремится выйти на пик формы еще до начала первых официальных турниров. Это придаст уверенность новому главному тренеру Жозе Моуринью, который параллельно с перестройкой состава и громкими трансферами рассчитывает на стабильность опытного вратаря.

Куртуа будет заниматься по индивидуальному графику, после чего его постепенно интегрируют в общую группу футболистов "Реала".

Лунин пока в безопасности

Впрочем, пока бельгийский кипер не претендует на место в стартовом составе "сливочных". Так, в официальной заявке "Реала" на контрольный матч с "Ференцварошем" 8 августа Тибо Куртуа не попал.

Зато в заявке есть три вратаря - Андрей Лунин, Хави Наварро и Серхио Местре.

Также в заявку не попал Килиан Мбаппе. Однако попали некоторые звезды, ранее пропускавшие контрольные игры - Винисиус Жуниор, Дин Хейсен и Антонио Рюдигер.

Ранее мы сообщали, что контрактная сага между "Реалом" и Винисиусом официально завершена - бразилец заключил новый долгосрочный контракт.

Теги: Футбол Реал
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