rbc.ua
UA | RU
Субота, 08 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Лунін в небезпеці: Куртуа повернувся до тренувань з "Реалом"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 08 серпня 2026 · 10:43

Лунін в небезпеці: Куртуа повернувся до тренувань з "Реалом"

Бельгійський воротар розпочав індивідуальну роботу в загальному таборі мадридців після травми на чемпіонаті світу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лунін в небезпеці: Куртуа повернувся до тренувань з "Реалом"
Куртуа поки займається за індивідуальною програмою (Фото: Real Madrid C.F.)

Основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа офіційно розпочав підготовку до нового сезону. Він провів перше тренування після завершення виступів на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення прес-служби "Реала".

Індивідуальний план та повернення до строку

Бельгійський воротар приєднався до розташування Королівського клубу на передсезонних зборах. На першому етапі медичний та тренерський штаби розробили для нього індивідуальну програму занять.

Повернення лідера є надзвичайно важливим для мадридців, адже Куртуа відновлювався після травми. Голкіпер зазнав ушкодження під час драматичного чвертьфінального матчу ЧС-2026, в якому його збірна Бельгії протистояла майбутнім чемпіонам з Іспанії.

Оптимальні кондиції до офіційних матчів

Зараз бельгієць крок за кроком набирає кондиції та прагне вийти на пік форми ще до початку перших офіційних турнірів. Це додасть впевненості новому головному тренеру Жозе Моурінью, який паралельно з перебудовою складу та гучними трансферами розраховує на стабільність досвідченого воротаря.

Куртуа займатиметься за індивідуальним графіком, після чого його поступово інтегрують до загальної групи футболістів "Реала".

Лунін поки в безпеці

Втім, поки що бельгійський кіпер не претендує на місце в стартовому складі "вершкових". Так, в офіційній заявці "Реала" на контрольний матч з "Ференцварошем" 8 серпня Тібо Куртуа не потрапив.

Натомість в заявці є три воротаря - Андрій Лунін, Хаві Наварро та Серхіо Местре.

Також до заявки не потрапив Кіліан Мбаппе. Проте потрапили деякі зірки, які раніше пропускали контрольні ігри - Вінісіус Жуніор, Дін Хьойсен та Антоніо Рюдігер.

Раніше ми повідомляли, що контрактна сага між "Реалом" та Вінісіусом офіційно завершена - бразилець уклав новий довгостроковий контракт.

Теги: Футбол Реал
Головні матчі
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 13:00
Чорноморець - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
Ліга конференцій Матч завершився
Динамо 1:0 Карабах
Головні новини
"Для мене все скінчилося": Усик зробив сенсаційну заяву щодо кар'єри "Для мене все скінчилося": Усик зробив сенсаційну заяву щодо кар'єри Норвегія відкрито закликала Інфантіно до відставки, але президент ФІФА має впливову підтримку Норвегія відкрито закликала Інфантіно до відставки, але президент ФІФА має впливову підтримку Дюбуа та Вордлі зійдуться в реванші: коли та де відбудеться титульний бій Дюбуа та Вордлі зійдуться в реванші: коли та де відбудеться титульний бій
Точки зору
Кирило Круторогов
7 інтриг перед новим сезоном УПЛ Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Михайло Метревелі
Скасувати ліміт на легіонерів? Чому для українського футболу немає простої відповіді Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Дмитро Базелевський
Леброн щось знає, якщо відмовився від грошей "Лейкерс" Дмитро Базелевський Баскетбольний тренер, оглядач
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна