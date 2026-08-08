Лунін в небезпеці: Куртуа повернувся до тренувань з "Реалом"

Основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа офіційно розпочав підготовку до нового сезону. Він провів перше тренування після завершення виступів на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне повідомлення прес-служби "Реала" .

Індивідуальний план та повернення до строку

Бельгійський воротар приєднався до розташування Королівського клубу на передсезонних зборах. На першому етапі медичний та тренерський штаби розробили для нього індивідуальну програму занять.

Повернення лідера є надзвичайно важливим для мадридців, адже Куртуа відновлювався після травми. Голкіпер зазнав ушкодження під час драматичного чвертьфінального матчу ЧС-2026, в якому його збірна Бельгії протистояла майбутнім чемпіонам з Іспанії.

Оптимальні кондиції до офіційних матчів

Зараз бельгієць крок за кроком набирає кондиції та прагне вийти на пік форми ще до початку перших офіційних турнірів. Це додасть впевненості новому головному тренеру Жозе Моурінью, який паралельно з перебудовою складу та гучними трансферами розраховує на стабільність досвідченого воротаря.

Куртуа займатиметься за індивідуальним графіком, після чого його поступово інтегрують до загальної групи футболістів "Реала".

Лунін поки в безпеці

Втім, поки що бельгійський кіпер не претендує на місце в стартовому складі "вершкових". Так, в офіційній заявці "Реала" на контрольний матч з "Ференцварошем" 8 серпня Тібо Куртуа не потрапив.

Натомість в заявці є три воротаря - Андрій Лунін, Хаві Наварро та Серхіо Местре.

Також до заявки не потрапив Кіліан Мбаппе. Проте потрапили деякі зірки, які раніше пропускали контрольні ігри - Вінісіус Жуніор, Дін Хьойсен та Антоніо Рюдігер.