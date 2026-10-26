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Футбол 26 октября 2026 · 16:48

Как чувствует себя Петряк: Ярмоленко и Дубинчак навестили игрока в больнице после жуткой травмы

Возвращение вингера "Кудровки" на поле остается под вопросом
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Как чувствует себя Петряк: Ярмоленко и Дубинчак навестили игрока в больнице после жуткой травмы
Иван Петряк (фото: ФК "Кудровка")

Футболисты киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко и Владислав Дубинчак посетили в больнице вингера "Кудровки" Ивана Петряка. 32-летний игрок продолжает восстановление после серьезной травмы головы, полученной в очном матче команд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram Ивана Петряка.

Визит после жуткого эпизода

Капитан киевлян Андрей Ярмоленко и защитник Владислав Дубинчак решили лично поддержать коллегу по цеху. Петряк опубликовал в соцсетях совместное фото с игроками "Динамо", подписав фотографию краткими словами благодарности: "Ребята, спасибо за поддержку".

Именно Дубинчак стал невольным участником ужасного инцидента под занавес первого тайма недавней игры, завершившейся победой "бело-синих" со счетом 3:1. Во время борьбы за верховой мяч Владислав и Иван столкнулись головами. Если динамовец быстро вернулся в чувство, то для вингера "Кудровки" последствия оказались гораздо более серьезными.

Как чувствует себя Петряк: Ярмоленко и Дубинчак навестили игрока в больнице после жуткой травмы

Состояние здоровья и диагноз

После столкновения Петряк сначала попытался подняться, но сразу схватился за голову и потерял сознание. Медицинский персонал обоих клубов вместе с бригадой скорой помощи срочно оказали игроку первую помощь прямо на газоне, зафиксировав ему шею.

С поля 32-летнего ветерана вынесли на носилках и немедленно доставили в больницу . У спортсмена диагностировали повреждение костной части черепа. Врачи убедились в отсутствии осложнений и перевели футболиста из реанимации в обычную палату, однако точные сроки его возвращения на поле пока остаются неизвестными.

Ранее супруга Петряка отреагировала на травму футболиста.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
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