Як почувається Петряк: Ярмоленко та Дубінчак відвідали гравця в лікарні після моторошної травми

Футболісти київського "Динамо" Андрій Ярмоленко та Владислав Дубінчак відвідали в лікарні вінгера "Кудрівки" Івана Петряка. 32-річний гравець продовжує відновлення після серйозної травми голови, отриманої в очному матчі команд.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистій Instagram Івана Петряка .

Візит після моторошного епізоду

Капітан киян Андрій Ярмоленко та захисник Владислав Дубінчак вирішили особисто підтримати колегу по цеху. Петряк опублікував у соцмережах спільне фото з гравцями "Динамо", підписавши світлину короткими словами вдячності: "Хлопці, дякую за підтримку".

Саме Дубінчак став мимовільним учасником жахливого інциденту під завісу першого тайму недавньої гри, яка завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1. Під час боротьби за верховий м'яч Владислав і Іван зіткнулися головами. Якщо динамівець швидко повернувся до тями, то для вінгера "Кудрівки" наслідки виявилися набагато серйознішими.

Стан здоров'я та діагноз

Після зіткнення Петряк спершу спробував підвестися, але одразу схопився за голову та втратив свідомість. Медичний персонал обох клубів разом із черговою бригадою швидкої допомоги терміново надали гравцеві першу допомогу прямісінько на газоні, зафіксувавши йому шию.

З поля 32-річного ветерана винесли на ношах та негайно доправили до лікарні. У спортсмена діагностували ушкодження кісткової частини черепа. Наразі лікарі переконалися у відсутності ускладнень і перевели футболіста з реанімації до звичайної палати, однак точні терміни його повернення на поле поки залишаються невідомими.