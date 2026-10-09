Инфантино расчищает путь к новому термину в ФИФА: куда исчезли потенциальные конкуренты

За считанные месяцы до очередных выборов президента ФИФА позиции действующего руководителя организации Джанни Инфантино существенно укрепились. Главные конкуренты швейцарца один за другим отказались от борьбы.

О сложившейся ситуации в верхних эшелонах мирового футбола, рассказывает Sport RBC.UA.

Куда делись главные конкуренты

Следующие выборы президента ФИФА должны состояться 18 марта 2027 года в столице Марокко - Рабате. Действующий глава организации Джанни Инфантино, который руководит мировым футболом с 2016 года, рассчитывает продлить пребывание на посту.

Одним из факторов, способных сыграть на руку швейцарскому функционеру, является отсутствие очевидного претендента, который мог бы объединить вокруг себя сильную оппозицию.

Так, президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни, которого в Европе рассматривали как главную реформаторскую альтернативу, официально отказался от борьбы в пользу сохранения своих позиций в регионе.

В то же время глава УЕФА Александер Чеферин на встрече в Берлине окончательно закрыл вопрос о собственном выдвижении, сосредоточившись на борьбе за новый срок во главе европейского футбола.

На данный момент единственным альтернативным кандидатом остается бывший защитник "Тоттенхема" и сборной Швейцарии Рамон Вега. Однако его политический вес слишком мал, а для участия в официальной гонке ему необходимо заручиться обязательной поддержкой пяти национальных ассоциаций.

На этом фоне действующий глава организации фактически остается безальтернативным лидером кампании.

Альянс против действующей администрации

Впрочем, отказ от борьбы за высший пост вовсе не означает полной капитуляции региональных лидеров.

Вокруг УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской футбольной конфедерации формируется мощный оппозиционный блок, объединяющий влиятельных функционеров ради контроля над решениями ФИФА.

Главной целью нового альянса станет существенное ограничение единоличной власти руководителя организации и расширение полномочий Совета ФИФА. Руководители конфедераций требуют проведения независимого финансового аудита программы FIFA Forward Enterprise и настаивают на системных реформах для укрепления позиций региональных ассоциаций.

Таким образом, будущая президентская кампания в ФИФА будет зависеть не только от количества кандидатов. Важными факторами станут договоренности между региональными конфедерациями, позиции национальных ассоциаций и дискуссия о дальнейшей модели управления мировым футболом.