Звезда АПЛ бросает вызов Инфантино: бывший игрок "Тоттенхема" идет в президенты ФИФА

Бывший защитник "Тоттенхема" и сборной Швейцарии Рамон Вега объявил о намерении баллотироваться в президенты ФИФА. 55-летний финансист стал первым официальным соперником действующего руководителя организации Джанни Инфантино.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Намерение Рамона Веги бросить вызов действующему руководству происходит на фоне серьезного кризиса в мировом футболе. Джанни Инфантино столкнулся с жесткой критикой и призывами уйти в отставку из-за провальной идеи продажи доли чемпионата мира частным инвесторам. Ранее УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация обвинили президента ФИФА в нарушении доверия.
Сам Вега назвал ситуацию критической и резко раскритиковал нынешнее руководство. По его словам, футбол сейчас находится на искусственном дыхании, а слабое управление и эгоистичные войны чиновников разрушают доверие к организации.
После завершения карьеры футболиста в 2004 году, во время которой он выступал за "Тоттенхем", "Селтик" и "Уотфорд", Вега успешно работал в сфере финансов. Он уже пытался баллотироваться на должность в 2015 и 2019 годах, однако тогда ему не удалось заручиться необходимой поддержкой национальных федераций.
Для официального участия в выборах кандидаты должны заручиться поддержкой как минимум пяти из 211 ассоциаций-членов ФИФА, подтвердить активное участие в футболе в течение двух из последних пяти лет и пройти проверку комитета по допуску.
Главной целью своей кампании Вега называет объединение глобальной футбольной семьи, проведение реальных реформ и восстановление прозрачности.
"Я баллотируюсь, чтобы объединить мировую футбольную семью, провести настоящие и долгосрочные реформы, модернизировать ФИФА для XXI века, восстановить стабильность и доверие, в которых так нуждается наша игра", - заявил Вега.
Отметим, что действующий глава ФИФА Инфантино был избран в 2016 году, а в марте 2023-го его переизбрали на третий срок. Следующие выборы президента ФИФА запланированы на март 2027 года. Инфантино намерен баллотироваться в четвертый раз.
Ранее стало известно, что сборная Украины потеряла позиции в рейтинге ФИФА.