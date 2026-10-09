rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 09 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол Інфантіно розчищає шлях до нового терміну в ФІФА: куди зникли потенційні конкуренти
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 09 жовтня 2026 · 09:57

Інфантіно розчищає шлях до нового терміну в ФІФА: куди зникли потенційні конкуренти

Головні опозиціонери раптово відмовилися від боротьби
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Інфантіно розчищає шлях до нового терміну в ФІФА: куди зникли потенційні конкуренти
Джанні Інфантіно (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

За лічені місяці до чергових виборів президента ФІФА позиції чинного очільника організації Джанні Інфантіно суттєво зміцнилися. Головні конкуренти швейцарця один за одним відмовилися від боротьби.

Про ситуацію, що склалася у верхніх ешелонах світового футболу, розповідає Sport RBC.UA.

Куди поділися топ-конкуренти

Наступні вибори президента ФІФА мають відбутися 18 березня 2027 року в столиці Марокко – Рабаті. Чинний очільник організації Джанні Інфантіно, який керує світовим футболом із 2016 року, розраховує продовжити перебування на посаді.

Одним із чинників, що можуть зіграти на користь швейцарського функціонера, є відсутність очевидного претендента, здатного об'єднати навколо себе сильну опозицію.

Так президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні, якого у Європі розглядали як головну реформаторську альтернативу, офіційно відмовився від боротьби на користь збереження позицій у своєму регіоні.

Водночас очільник УЄФА Олександр Чеферін на зустрічі в Берліні остаточно закрив питання про власне балотування, зосередившись на боротьбі за новий термін у європейському футболі.

Наразі єдиним альтернативним кандидатом залишається колишній захисник "Тоттенгема" та збірної Швейцарії Рамон Вега. Проте його політична вага занадто мала, а для участі в офіційних перегонах йому потрібно заручитися обов'язковою підтримкою п'яти національних асоціацій.

На тлі цього чинний очільник організації фактично залишається безальтернативним лідером кампанії.

Альянс проти чинної адміністрації

Втім, відмова від боротьби за найвище крісло зовсім не означає повну капітуляцію регіональних лідерів.

Навколо УЄФА, КОНКАКАФ та Азіатської футбольної конфедерації створюється потужний опозиційний блок, який об'єднує впливових функціонерів заради контролю над рішеннями ФІФА.

Головною метою нового альянсу стане суттєве обмеження одноосібної влади керівника організації та розширення повноважень Ради ФІФА. Керівники конфедерацій вимагають проведення незалежного фінансового аудиту програми FIFA Forward Enterprise та наполягають на системних реформах заради посилення позицій регіональних асоціацій.

Отже, майбутня президентська кампанія у ФІФА залежатиме не лише від кількості кандидатів. Важливими чинниками стануть домовленості між регіональними конфедераціями, позиції національних асоціацій і дискусія про подальшу модель управління світовим футболом.

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду загрожує жорстка дискваліфікація через скандальний демарш у збірній.

Теги: Футбол ФІФА
Головні матчі
УПЛ 9 жовтня 15:30
Верес - : - Шахтар
Бундесліга 9 жовтня 21:30
Борусія Дортмунд - : - Вердер
Ла Ліга 9 жовтня 22:00
Малага - : - Еспаньйол
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
УПЛ повертається після паузи збірних: "Динамо" – "Карпати" та всі матчі 8-го туру УПЛ повертається після паузи збірних: "Динамо" – "Карпати" та всі матчі 8-го туру Пропустив половину сезону: провідний велогонщик України відбув дискваліфікацію Пропустив половину сезону: провідний велогонщик України відбув дискваліфікацію Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки Із хет-триком ексгравця "Сокола": чемпіон України зазнав сенсаційної поразки
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор