Хотел оставаться в спорте как можно дольше: Сидорчук откровенно рассказал о новом контракте

Полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук поделился подробностями того, как принимал решение о продлении контракта с клубом. Опытный украинский хавбек откровенно рассказал о реалиях возрастного футбола и изменениях в жизненных приоритетах.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Сидорчука на YouTube-канале On-side .

Реалии карьеры и роль семьи

По словам 35-летнего футболиста, решение далось ему достаточно быстро, ведь он стремился и дальше продолжать активные выступления на профессиональном уровне. При этом он отметил, что именно он ожидал предложения от клуба.

"Когда ты доходишь до какого-то возраста в футболе, то команда нужна тебе больше, чем ты команде. Я думаю, что я был в том случае, потому что я хотел продолжать активную профессиональную карьеру, то есть я ждал. Когда у тебя есть год-два-три в профессиональном футболе, ты хочешь оставаться как можно дольше."

Помимо профессиональных амбиций, ключевым фактором для игрока стал комфорт его близких.

"Я для себя четко понимаю, что в семейной жизни когда приходит такой момент, когда ты должен выбирать не только себя, а когда ты должен выбирать свою семью. Для меня больше плюсов для того, чтобы остаться здесь, продлевать мой контракт и быть активным футболистом", - отметил Сидорчук.

Сидорчук в "Вестерле"

Украинский полузащитник перебрался в "Вестерло" в сентябре 2023 года после многолетних выступлений за киевское "Динамо". Сумма трансфера тогда составила 700 тысяч евро.

В общей сложности он сыграл 61 матч за бельгийцев, у которых отличился тремя голами и двумя ассистами. При этом в прошлом сезоне Сергей отыграл 16 матчей и не отличился результативными действиями.