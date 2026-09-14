rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 14 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Хотів лишатися в спорті якомога довше: Сидорчук відверто розповів про новий контракт
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 14 вересня 2026 · 10:01

Хотів лишатися в спорті якомога довше: Сидорчук відверто розповів про новий контракт

Український півзахисник заключив новий контракт з "Вестерло" на один сезон
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хотів лишатися в спорті якомога довше: Сидорчук відверто розповів про новий контракт
Сидорчук виступає в Бельгії з 2023-го року (Фото: sydorchuksergii, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Півзахисник бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук поділився подробицями того, як приймав рішення про продовження контракту з клубом. Досвідчений український хавбек відверто розповів про реалії вікового футболу та зміни у життєвих пріоритетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Сидорчука на YouTube-каналу On-side.

Реалії кар'єри та роль сім'ї

За словами 35-річного футболіста, рішення далося йому доволі швидко, адже він прагнув і далі продовжувати активні виступи на професійному рівні. При цьому він зазначив, що саме він чекав на пропозицію від клубу.

"Коли ти доходиш до якогось віку у футболі, то команда потрібна тобі більше, ніж ти команді. Я думаю, що я був у тому випадку, тому що я хотів продовжувати активну професіональну кар’єру, тобто я чекав. Коли в тебе є рік-два-три в професійному футболі, ти хочеш залишатися якомога довше", - розповів Сидорчук.

Окрім професійних амбіцій, ключовим фактором для гравця став комфорт його близьких.

"Я для себе чітко розумію, що в сімейному житті колись приходить такий момент, коли ти повинен обирати не тільки себе, а коли ти повинен обирати свою сім’ю. Для мене більше плюсів для того, щоб залишитися тут, продовжувати мій контракт і бути активним футболістом", - зазначив Сидорчук.

Сидорчук в "Вестерло"

Український півзахисник перебрався до "Вестерло" у вересні 2023-го року після багаторічних виступів за київське "Динамо". Сума трансферу тоді склада 700 тисяч євро.

Загалом він зіграв 61 матч за бельгійців, в яких відзначився трьома голами та двома асистами. При цьому минулого сезону Сергій відіграв 16 матчів та не відзначився результативними діями.

Раніше ми повідомляли, що Степанов забив у п'ятому матчі поспіль та очолив гонку бомбардирів у Нідерландах.

Теги: Футбол
Головні матчі
УПЛ 14 вересня 15:30
Динамо - : - Епіцентр
УПЛ 14 вересня 18:00
Шахтар - : - Чорноморець
Ла Ліга 14 вересня 22:00
Вільярреал - : - Бетіс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open В одній спробі від медалі: Дорощук став четвертим в фіналі абсолютного ЧС В одній спробі від медалі: Дорощук став четвертим в фіналі абсолютного ЧС Меншість – не перепона: "Манчестер Сіті" вдесятьох здолав "Манчестер Юнайтед" Меншість – не перепона: "Манчестер Сіті" вдесятьох здолав "Манчестер Юнайтед"
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України