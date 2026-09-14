Хотів лишатися в спорті якомога довше: Сидорчук відверто розповів про новий контракт

Півзахисник бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук поділився подробицями того, як приймав рішення про продовження контракту з клубом. Досвідчений український хавбек відверто розповів про реалії вікового футболу та зміни у життєвих пріоритетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Сидорчука на YouTube-каналу On-side .

Реалії кар'єри та роль сім'ї

За словами 35-річного футболіста, рішення далося йому доволі швидко, адже він прагнув і далі продовжувати активні виступи на професійному рівні. При цьому він зазначив, що саме він чекав на пропозицію від клубу.

"Коли ти доходиш до якогось віку у футболі, то команда потрібна тобі більше, ніж ти команді. Я думаю, що я був у тому випадку, тому що я хотів продовжувати активну професіональну кар’єру, тобто я чекав. Коли в тебе є рік-два-три в професійному футболі, ти хочеш залишатися якомога довше", - розповів Сидорчук.

Окрім професійних амбіцій, ключовим фактором для гравця став комфорт його близьких.

"Я для себе чітко розумію, що в сімейному житті колись приходить такий момент, коли ти повинен обирати не тільки себе, а коли ти повинен обирати свою сім’ю. Для мене більше плюсів для того, щоб залишитися тут, продовжувати мій контракт і бути активним футболістом", - зазначив Сидорчук.

Сидорчук в "Вестерло"

Український півзахисник перебрався до "Вестерло" у вересні 2023-го року після багаторічних виступів за київське "Динамо". Сума трансферу тоді склада 700 тисяч євро.

Загалом він зіграв 61 матч за бельгійців, в яких відзначився трьома голами та двома асистами. При цьому минулого сезону Сергій відіграв 16 матчів та не відзначився результативними діями.