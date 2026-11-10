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Футбол 10 ноября 2026 · 17:21

Хомченовский вспомнил, как Вернидуб предсказал автогол "Зари" в безумном матче против "Фейенорда"

Бывший полузащитник луганчан рассказал, чему научился у Юрия Вернидуба и чему дебют в Лиге Европы запомнился ему на всю жизнь
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хомченовский вспомнил, как Вернидуб предсказал автогол "Зари" в безумном матче против "Фейенорда"
Хомченовский вспомнил период выступлений за "Зарю" (Фото: homyak_10__, Instagram)

Бывший полузащитник "Зари" и сборной Украины Дмитрий Хомченовский поделился воспоминаниями о периоде выступлений в луганском клубе под руководством Юрия Вернидуба. Футболист, в частности, рассказал о курьезном эпизоде в матче Лиги Европы против "Фейеноорда", когда после эмоциональной речи тренера Максим Белый забил в свои ворота.

Об этом Дмитрий Хомченовский рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Как Хомченовский оказался в "Заре"

По словам Хомченовского, первое знакомство с луганским клубом состоялось еще до перехода в "Кривбасс". Полузащитник побывал на сборе с первой командой "Зари" в Турции, однако тогда не получил предложения остаться.

После этого футболист отправился в Кривой Рог, где провел год в дубле. Впоследствии главный тренер Юрий Максимов перевел его в первую команду. Хомченовский отыграл за "Кривбасс" первый круг, после чего луганский клуб все-таки пригласил его в свой состав.

Чему научил футболиста Юрий Вернидуб

Период работы с Юрием Вернидубом Хомченовский упоминает с большим уважением. Важнейшим уроком от тренера он назвал требовательность к себе не только на футбольном поле, но и вне его.

"Пожалуй, самое главное, чему он меня научил – быть более требовательным к себе как на поле, так и вне его. Это человек, которого я безгранично уважаю. Конечно, иногда было тяжело, иногда и самому хотелось ему ответить. Но все, что он впоследствии для меня сделал, я очень ценю", - рассказал бывший футболист.

"Идите еще в свои ворота забейте": курьез с матча против "Фейенорда"

Отдельно Хомченовский вспомнил выездной поединок против "Фейенорда" в Лиге Европы. По его словам, матч в Роттердаме стал настоящим безумием из-за атмосферы на стадионе и развития событий на поле.

После первого тайма "Заря" уступала со счетом 0:2. В раздевалке Вернидуб традиционно эмоционально выразил претензии команде, а перед возвращением футболистов на поле бросил им вслед фразу: "Идите еще в свои ворота, забейте!".

Ирония заключалась в том, что после возобновления игры Максим Белый действительно отправил мяч в свои ворота. Хомченовский с улыбкой вспомнил, как футболисты пересмотрели между собой после этого эпизода.

В первом матче против "Фейеноорда", который состоялся в Киеве, команды сыграли вничью 1:1. В Роттердаме "Заря" уступала 0:3, но сумела отыграться, прежде чем пропустила на 90+2-й минуте и проиграла со счетом 3:4.

Ранее мы также рассказывали, как звезда УПЛ попал в скандал в европейском клубе из-за фастфуда перед матчем.

Теги: Футбол Заря
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