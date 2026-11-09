Фастфуд перед матчем и штраф за вес: как звезда УПЛ попал в скандал в европейском клубе

Бывший полузащитник луганской "Зари" и сборной Украины Дмитрий Хомченовский вспомнил свой первый зарубежный опыт в составе испанской "Понферрадины". Экс-футболист признался, что столкнулся с неожиданными санкциями из-за особенностей собственного организма.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Необычный критерий для попадания в заявку

Хомченовский перебрался в Испанию в 2015 году после успешных выступлений за "Зарю". Изначально он рассматривал вариант перехода в польскую "Ягеллонию", однако сделка сорвалась в последний момент. Поэтому футболист быстро согласился на предложение "Понферрадины".

Адаптация в новой стране оказалась непростой из-за языкового барьера и бытовых нюансов. В городе как раз проходили праздники, по выходным ничего не работало, поэтому Дмитрий испытывал трудности с поиском еды и даже перед матчем ходил в McDonald's. Однако самым большим сюрпризом стали требования тренерского штаба к физической форме футболистов: украинцу грозили санкции из-за показателя жировой массы тела.

"Меня отстранили от игр и даже некоторых тренировок из-за процента жира в организме. Сказали, что, пока не будет 10,5% – а у меня тогда было 14% – я не буду попадать в заявку на матч!" – поделился воспоминаниями Дмитрий.

"Отдыхай и высыпайся"

Существенно отличался от украинских реалий и сам подход к тренировочному процессу. После изнурительных нагрузок в "Заре" Юрия Вернидуба футболист был удивлен тем, что в Испании команде могли давать два-три выходных подряд прямо посреди недели.

На желание Хомченовского заниматься дополнительно тренерский штаб отвечал советами больше отдыхать, полноценно высыпаться и правильно питаться. Одновременно из-за недостатка коммуникации украинец не сразу понял тактические требования наставников.

"Пока я понял, чего от меня хотят, уже ушел из команды", – с юмором подытожил Хомченовский, добавив, что, несмотря на короткую карьеру в Испании, он успел выучить язык и получить ценный жизненный опыт.

Хомченовский выступал за клуб испанской Сегунды "Понферрадина" в сезоне-2015/16 и провел за него 17 матчей без результативных действий.