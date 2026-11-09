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Футбол 09 листопада 2026 · 15:35

Фастфуд перед матчем і штраф за вагу: як зірка УПЛ потрапив у скандал у європейському клубі

Дмитро Хомченовський пригадав свій період у клубі Сегунди
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фастфуд перед матчем і штраф за вагу: як зірка УПЛ потрапив у скандал у європейському клубі
Дмитро Хомченовський (фото: ФК "Зоря")

Колишній півзахисник луганської "Зорі" та збірної України Дмитро Хомченовський пригадав свій перший закордонний досвід у складі іспанської "Понферрадіни". Екс-футболіст зізнався, що зіткнувся із несподіваними санкціями через особливості власного організму.

Про це футболіст розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Незвичний критерій для потрапляння в заявку

Хомченовський перебрався до Іспанії у 2015 році після успішних виступів за "Зорю". Початковий варіант із трансфером до польської "Ягеллонії" зірвався в останній момент, тому гравець швидко пристав на пропозицію "Понферрадіни".

Адаптація в новій країні виявилася непростою через мовний бар'єр та побутові нюанси. У місті якраз тривали свята, у вихідні нічого не працювало, тож Дмитро мав труднощі із пошуком їжі й навіть ходив перед грою до McDonald's. Проте найбільшим сюрпризом стали вимоги тренерського штабу до фізичної форми футболістів: українцеві загрожували санкції через показник жирової маси тіла.

"Мене відсторонили від ігор і навіть деяких тренувань через відсоток жиру в організмі. Сказали, що поки не буде 10,5% – а в мене тоді було 14% – я не потраплятиму до заявки на матч!" – поділився спогадами Дмитро.

"Відпочивай і висипайся"

Суттєво відрізнявся від українських реалій і сам підхід до тренувального процесу. Після виснажливих навантажень у "Зорі" Юрія Вернидуба гравець був здивований тим, що в Іспанії команді могли дати два-три вихідні поспіль безпосередньо посеред тижня.

На бажання Хомченовського займатися додатково тренерський штаб відповідав порадами більше відпочивати, повноцінно висипатися та харчуватися. Одночасно через брак комунікації українець не одразу збагнув тактичні вимоги наставників.

"Поки я зрозумів, чого від мене хочуть, уже пішов із команди", – із гумором резюмував Хомченовський, додавши, що попри коротку кар'єру в Іспанії, він встиг вивчити мову та здобути цінний життєвий досвід.

Хомченовський грав у клубі іспанської Сегунди "Понферрадіна" в сезоні-2015/16 та провів за неї 17 матчів без результативних дій.

Раніше Ілля Забарний зробив амбітну заяву про своє місце в ПСЖ.

Теги: Футбол Зоря
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