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Футбол 10 листопада 2026 · 17:21

Хомченовський пригадав, як Вернидуб передбачив автогол "Зорі" в шаленому матчі проти "Феєнорда"

Колишній півзахисник луганців розповів, чого навчився у Юрія Вернидуба та чому дебют у Лізі Європи запам’ятався йому на все життя
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Хомченовський пригадав, як Вернидуб передбачив автогол "Зорі" в шаленому матчі проти "Феєнорда"
Хомченовський згадав період виступів за "Зорю" (Фото: homyak_10__, Instagram)

Колишній півзахисник "Зорі" та збірної України Дмитро Хомченовський поділився спогадами про період виступів у луганському клубі під керівництвом Юрія Вернидуба. Футболіст, зокрема, розповів про курйозний епізод у матчі Ліги Європи проти "Феєнорда", коли після емоційної промови тренера Максим Білий забив у власні ворота.

Про це Дмитро Хомченовський розповів в ексклюзивному інтерв’ю Sport RBC.UA.

Як Хомченовський опинився у "Зорі"

За словами Хомченовського, перше знайомство із луганським клубом відбулося ще до його переходу в "Кривбас". Півзахисник побував на зборах із першою командою "Зорі" в Туреччині, однак тоді не отримав пропозиції залишитися.

Після цього футболіст вирушив до Кривого Рогу, де провів рік у дублі. Згодом головний тренер Юрій Максимов перевів його до першої команди. Хомченовський відіграв за "Кривбас" перше коло, після чого луганський клуб усе-таки запросив його до свого складу.

Чого навчив футболіста Юрій Вернидуб

Період роботи з Юрієм Вернидубом Хомченовський згадує з великою повагою. Найважливішим уроком від тренера він назвав вимогливість до себе не лише на футбольному полі, а й поза ним.

"Мабуть, найголовніше, чого він мене навчив – бути вимогливішим до себе як на полі, так і поза ним. Це людина, яку я безмежно поважаю. Звісно, іноді було важко, іноді й самому хотілося йому відповісти. Але все, що він згодом для мене зробив, я дуже ціную", - розповів колишній футболіст.

"Ідіть ще у свої ворота забийте": курйоз із матчу проти "Феєнорда"

Окремо Хомченовський пригадав виїзний поєдинок проти "Феєнорда" в Лізі Європи. За його словами, матч у Роттердамі став справжнім божевіллям через атмосферу на стадіоні та розвиток подій на полі.

Після першого тайму "Зоря" поступалася з рахунком 0:2. У роздягальні Вернидуб традиційно емоційно висловив претензії команді, а перед поверненням футболістів на поле кинув їм услід фразу: "Йдіть ще у свої ворота забийте!".

Іронія полягала в тому, що після поновлення гри Максим Білий справді відправив м’яч у власні ворота. Хомченовський із посмішкою згадав, як футболісти переглянулися між собою після цього епізоду.

У першому матчі проти "Феєнорда", який відбувся в Києві, команди зіграли внічию 1:1. У Роттердамі "Зоря" поступалася 0:3, але зуміла відігратися, перш ніж пропустила на 90+2-й хвилині та програла з рахунком 3:4.

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Теги: Футбол Зоря
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