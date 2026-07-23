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Футбол 23 июля 2026 · 11:18

Готовимся, как к УПЛ: защитник ЛНЗ рассказал о подготовке к битве с "Гентом"

Дидык отметил, что для большинства игроков это будет первая игра в еврокубках.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Готовимся, как к УПЛ: защитник ЛНЗ рассказал о подготовке к битве с "Гентом"
Для черкасского клуба это первый матч в новом сезоне (Фото: fc-lnz.com)

Роман Дидык рассказал об атмосфере в коллективе перед историческим для клуба стартом на международной арене. Но отметил, что речь идет о дебюте в еврокубках для большинства игроков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную предматчевую пресс-конференцию на YouTube-канале ФК ЛНЗ.

Защитник черкасского клуба заверил, что отсутствие опыта команду не пугает. Напротив, речь идет о максимально положительной настройке.

"Гент" - это хорошая команда с опытными игроками в каждой линии. Думаю, будет интересно, но мы настраиваемся положительно", - подчеркнул Роман Дидык.

Привычный режим подготовки и призыв к трибунам

Несмотря на статус международного турнира, тренерский штаб не менял подход к тренировочному процессу, а игроки готовятся к поединку в стандартном плановом режиме.

"Не могу сказать, что какая-то другая подготовка. Готовимся в привычном режиме, как и каждое собрание проходило в определенных этапах. Чтобы было какое-то отдельное руководство к игре - нет, просто готовимся, как к обычному матчу в УПЛ", - заверил защитник.

Отдельно Роман Дидык обратился к болельщикам. Он отметил, что команда ждет людей и поддержку.

"Хотелось бы, чтобы быстрее закончилась война и каждая команда, представляющая украинскую Премьер-лигу, могла играть свои еврокубковые матчи в Украине. Но приглашаем всех на завтрашний матч, чтобы пришли поддержать нас, а мы чувствовали себя как дома", - заявил футболист.

Ранее мы также рассказывали, что перед матчем с "Гентом" говорил наставник ЛНЗ Виталий Пономарев.

Теги: Футбол Лига конференций УЕФА
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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