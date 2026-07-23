С уважением, но без страха: как ЛНЗ настроился на первый матч с "Гентом"

Главный тренер черкасского ЛНЗ накануне исторического поединка в Лиге конференций пообщался с журналистами. Наставник оценил готовность команды к дебюту на международной арене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную предматчевую пресс-конференцию на YouTube-канале ФК ЛНЗ .

Свое общение с медиа Виталий Пономарев начал с благодарности польскому городу Плоцк, который стал временным домом для черкасского клуба на время еврокубковой кампании.

Также он отметил, что первое участие в еврокубках станет важным опытом команды. ЛНЗ готовится серьезно, и только игра покажет, насколько она будет сложной, добавил Пономарев.

О мандраже перед игрой и обещание болельщикам

Несмотря на то, что "Гент" обладает гораздо большим еврокубковым опытом, тренерский штаб ЛНЗ тщательно изучил игру бельгийцев и не испытывает психологического давления накануне важного противостояния.

"Не могу сказать, что команда волнуется или боится соперника. Мы уважаем его, но подготовлены. У "Гента" больший опыт, но мы очень хорошо разобрали соперника", - отметил Пономарев.

По словам специалиста, команда психологически готовилась к выходу на международную арену еще в течение прошлого сезона УПЛ, когда боролась за путевку в еврокубки:

"Футбол не всегда логическая игра. Она может складываться по-разному. Но единственное могу пообещать: наша команда будет играть с полной самоотдачей и приложит максимальные усилия, чтобы достичь положительного результата", - пообещал наставник черкасского клуба.