З повагою, але без страху: як ЛНЗ налаштувався на перший матч з "Гентом"

Головний тренер черкаського ЛНЗ напередодні історичного поєдинку в Лізі конференцій поспілкувався з журналістами. Наставник оцінив готовність команди до дебюту на міжнародній арені.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну передматчеву пресконференцію на YouTube-каналі ФК ЛНЗ.
Своє спілкування з медіа Віталій Пономарьов розпочав зі слів вдячності польському місту Плоцьк, яке стало тимчасовою домівкою для черкаського клубу на час єврокубкової кампанії.
Також він зазначив, що перша участь у єврокубках стане важливим досвідом для команди. ЛНЗ готується серйозно, і тільки гра покаже, наскільки вона буде складною, додав Пономарьов.
Незважаючи на те, що "Гент" володіє значно більшим єврокубковим досвідом, тренерський штаб ЛНЗ ретельно вивчив гру бельгійців і не відчуває психологічного тиску напередодні важливого протистояння.
"Не можу сказати, що команда хвилюється чи боїться суперника. Ми поважаємо його, але підготовлені. У "Гента" більший досвід, але ми дуже добре розібрали суперника", - зазначив Пономарьов.
За словами фахівця, команда психологічно готувалася до виходу на міжнародну арену ще протягом минулого сезону УПЛ, коли виборювала путівку до єврокубків:
"Футбол не завжди логічна гра. Вона може складатися по-різному. Але єдине можу пообіцяти: наша команда гратиме з повною самовіддачею і докладе максимальних зусиль, щоб досягти позитивного результату", - пообіцяв наставник черкаського клубу.
Раніше медіаменеджер та спортивний функціонер Михайло Метревелі розповів, чого чекати від "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ в єврокубках.