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Футбол 23 липня 2026 · 11:18

Готуємося, як до УПЛ: захисник ЛНЗ розповів про підготовку до битви з "Гентом"

Дідик відзначив, що для більшості гравців це буде перша гра в єврокубках
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Готуємося, як до УПЛ: захисник ЛНЗ розповів про підготовку до битви з "Гентом"
Для черкаського клубу це перший матч в новому сезоні (Фото: fc-lnz.com)

Роман Дідик розповів про атмосферу в колективі перед історичним для клубу стартом на міжнародній арені. Та зазначив, що йдеться про дебют в єврокубках для більшості гравців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну передматчеву пресконференцію на YouTube-каналі ФК ЛНЗ.

Захисник черкаського клубу запевнив, що відсутність досвіду команду це не лякає. Навпаки, йдеться про максимально позитивне налаштування.

"Гент" - це хороша команда з досвідченими гравцями в кожній лінії. Думаю, буде цікаво, але ми налаштовуємося позитивно", - наголосив Роман Дідик.

Звичний режим підготовки та заклик до трибун

Попри статус міжнародного турніру, тренерський штаб не змінював підхід до тренувального процесу, а гравці готуються до поєдинку у стандартному плановому режимі.

"Не можу сказати, що якась інакша підготовка. Готуємося в звичному режимі, як і кожні збори проходили в певних етапах. Щоб була якась окрема настанова до гри - ні, просто готуємося, як до звичайного матчу в УПЛ", - запевнив захисник.

Окремо Роман Дідик звернувся до вболівальників. Він зазначив, що команда чекає на людей та підтримку.

"Хотілось би, щоб якнайшвидше закінчилася війна і кожна команда, яка представляє українську Прем’єр-лігу, могла грати свої єврокубкові матчі в Україні. Але запрошуємо всіх на завтрашній матч, щоб прийшли підтримати нас, а ми почувалися, як вдома", - заявив футболіст.

Раніше ми також розповідали, що казав перед матчем з "Гентом" наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов.

Теги: Футбол Ліга конференцій УЄФА
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Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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