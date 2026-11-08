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Футбол 08 ноября 2026 · 15:33

С голом "украинского Мбаппе": "Буковина" и "Колос" поделили очки в напряженном матче УПЛ (видео)

Ковалевцы вышли вперед усилиями Ндукве, но команда из Черновцов отыгралась после перерыва
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
С голом "украинского Мбаппе": "Буковина" и "Колос" поделили очки в напряженном матче УПЛ (видео)
Матч "Буковина" – "Колос" (фото: УПЛ)

В рамках 12-го тура украинской Премьер-Лиги черновицкая "Буковина" принимала ковалевский "Колос" в Каменец-Подольском. Команды выдали насыщенный острыми моментами поединок и расписали боевую ничью.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 12-й тур

"Буковина" – "Колос" – 1:1

Голы: Кожушко, 49 – Ндукве, 39

Стремительная контратака "Колоса"

Номинальные хозяева матча активнее начали встречу и уже в дебюте создали несколько опасных моментов у ворот Пахолюка. В частности, активностью выделялись Подлепенец и Груша, на хитрые удары которых отреагировал голкипер "Колоса". Впрочем, несмотря на игровое преимущество "Буковины", гости сумели использовать свой шанс в конце первого тайма.

На 39-й минуте "Колос" провел стремительную контратаку: голкипер Каневцев парировал удар Станковски, однако первым на подборе оказался Ндукве. В плотной борьбе с защитником Безуглым "украинский Мбаппе" сумел протолкнуть мяч в сетку, выведя свою команду вперед перед перерывом.

Идеальный ответ "Буковины"

Вторая половина встречи началась с идеально разыгранной комбинации черновчан. На 49-й минуте Дахновский и Кожушко разрезали оборонительные редуты "Колоса" словно нож масло, после чего Кожушко точно пробил в дальний угол, восстановив равновесие на табло – 1:1.

После пропущенного гола оба наставника начали активно проводить замены, чтобы освежить игру. У обеих команд были возможности вырвать победу: игрок "Буковины" Кравчук опасно убегал на ударную позицию, но пробил мимо дальнего угла. А футболисты "Колоса" даже отправили мяч в ворота на 81-й минуте, однако арбитр Виктор Копиевский справедливо зафиксировал фол в атаке.

Финальный свисток зафиксировал закономерную ничью – 1:1, которая принесла обеим командам по одному очку в турнирную таблицу УПЛ. "Буковина" благодаря этому результату поднялась на 10-е место, а "Колос" остался восьмым.

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Теги: Футбол УПЛ Колос Буковина
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