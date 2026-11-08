З голом "українського Мбаппе": "Буковина" та "Колос" поділили очки в напруженому матчі УПЛ (відео)

У рамках 12-го туру української Прем'єр-Ліги чернівецька "Буковина" приймала ковалівський "Колос" у Кам'янці-Подільському. Команди видали насичений гострими моментами поєдинок та зрештою розписали бойову нічию.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 12-й тур

"Буковина" – "Колос" – 1:1

Голи: Кожушко, 49 – Ндукве, 39

Стрімка контратака "Колоса"

Номінальні господарі матчу активніше розпочали зустріч і вже в дебюті створили кілька небезпечних моментів біля воріт Пахолюка. Зокрема, активністю вирізнялися Підлепенець та Груша, на чиї хитрі удари зреагував голкіпер "Колоса". Втім, попри ігрову ініціативу "Буковини", гості зуміли використати свій шанс наприкінці першої половини гри.

На 39-й хвилині "Колос" провів стрімку контратаку: голкіпер Каневцев парирував удар від Станковскі, проте першим на підбиранні опинився Ндукве. У щільній боротьбі із захисником Безуглим "український Мбаппе" зумів заштовхати м'яч у сітку, вивівши свою команду вперед перед.

Ідеальна відповідь "Буковини"

Друга половина зустрічі розпочалася з ідеального розігрування від чернівчан. На 49-й хвилині Дахновський та Кожушко розрізали захисні редути "Колоса" немов ніж масло, після чого Кожушко точно пробив у дальній кут, відновивши паритет на табло – 1:1.

Пропустивши гол, обидва наставники почали активно проводити заміни та освіжати гру. Обидві команди мали нагоди вирвати перемогу: Буковинець Кравчук небезпечно тікав на ударну позицію та схибив повз дальній кут, а гравці "Колоса" навіть заштовхали м'яч у ворота на 81-й хвилині, проте арбітр Віктор Копієвський справедливо зафіксував фол в атаці.

Фінальний свисток зафіксував закономірну нічию 1:1, яка принесла обом колективам по одному заліковому пункту в турнірній таблиці УПЛ. "Буковина" завдяки такому результату піднялась на 10-ту сходинку, а "Колос" залишився восьмим.