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Футбол 22 июля 2026 · 23:52

Филиппов раскрыл план "Полесья" на матче с "Копенгагеном"

Нападающий признает датский клуб сильным соперником
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Филиппов раскрыл план "Полесья" на матче с "Копенгагеном"
Александр Филиппов (фото: ФК "Полесье")

Нападающий "Полесья" Александр Филиппов поделился мнениями по поводу сегодняшнего противостояния с "Копенгагеном".

Об этом футболист рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Филиппов уважает соперника

Даже, несмотря на неудачное выступление "Копенгагена" в предыдущем сезоне, нападающий "Полесья" признает, что это серьезный клуб, с которым нужно быть максимально осторожным.

"Мы все понимаем, что это достаточно мощная, сильная команда. Гранд датского футбола. Постоянно играют в еврокубках и прилично выглядят. В этом году они завершили чемпионат на седьмой позиции, но мы знаем, что это опытный соперник, поэтому нам нужно подойти к матчу с холодной головой и верой в свою силу", - сказал Филиппов.

Когда играют "Полесье" и "Копенгаген"

Смотреть матч "Полесье" – "Копенгаген" в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Начало игры в 21:00 по Киеву.

Отметим, что "Полесье" третий сезон подряд начинает матч в квалификации Лиги конференций.

Читайте также комментарий Александра Филиппова об отличии менталитета украинских и европейских клубов во время матчей.

Теги: Футбол Полесье Лига конференций УЕФА
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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