Филиппов раскрыл план "Полесья" на матче с "Копенгагеном"

Филиппов уважает соперника

Даже, несмотря на неудачное выступление "Копенгагена" в предыдущем сезоне, нападающий "Полесья" признает, что это серьезный клуб, с которым нужно быть максимально осторожным.

"Мы все понимаем, что это достаточно мощная, сильная команда. Гранд датского футбола. Постоянно играют в еврокубках и прилично выглядят. В этом году они завершили чемпионат на седьмой позиции, но мы знаем, что это опытный соперник, поэтому нам нужно подойти к матчу с холодной головой и верой в свою силу", - сказал Филиппов.

Когда играют "Полесье" и "Копенгаген"

Смотреть матч "Полесье" – "Копенгаген" в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Начало игры в 21:00 по Киеву.

Отметим, что "Полесье" третий сезон подряд начинает матч в квалификации Лиги конференций.