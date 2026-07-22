Филиппов раскрыл главное отличие украинских клубов от европейских

Нападающий житомирского "Полесья" Александр Филиппов сравнил стиль игры украинских клубов и соперников по Лиге конференций. По его словам, европейские команды продолжают атаковать, даже ведя в счете.

Разница в модели игры

Александр Филиппов отмечает, что в международных матчах соперники не перестают атаковать, даже если именно они открыли счет. В УПЛ его команда часто сталкивается с ситуацией, когда соперник идет в глухую защиту, забив один мяч.

"Нет разницы, с кем ты играешь в еврокубках: против "Копенгагена" или другой команды. Едешь ли на выезд в условную "Полтаву". Ты всегда должен думать о победе и о том, чтобы отдать всего себя своей команде. Конечно, есть разница: в Европе команды подходят к матчам с мыслями о:" Филиппов.

По его словам, в Украине такую тактику особенно проповедуют команды, решающие вопросы выживания в УПЛ.

"У нас наоборот: особенно, команды из нижней части таблицы, если забивают первыми, то сразу закрываются. Они делают все, чтобы удержать такой результат. Если это андердоги, то они будут впереди, продолжат гнуть свою линию. Это главное отличие между нашими и европейскими командами", - говорит 34-летний нападающий.

Как "Полесье" сыграло в УПЛ в сезоне 2025/2026

Житомирская команда финишировала в Украинской Премьер-Лиге на третьей позиции, опередив киевское "Динамо". Такой результат принес клубу первые медали в истории: "Полесье" стало бронзовым призером чемпионата Украины на третий год своих выступлений в высшем дивизионе украинского футбола.

Александр Филиппов в предыдущем чемпионате отыграл 22 матча и забил 4 мяча. Он дважды отличился в воротах "Вереса", а еще раз забивал "Александрии" и "Движения".