Филиппов: нынешнее "Полесье" сыграло бы с "Фиорентиной" лучше

Форвард житомирского "Полесья" Александр Филиппов считает, что за год команда достигла большого прогресса и если бы сегодня нужно было сыграть с "Фиорентиной" в Лиге конференций, как в прошлом, результат команды был бы лучше.

Прогресс "Полесья"

34-летний нападающий отметил, что житомирский клуб существенно добавил во всех компонентах и сегодняшняя версия "Полесья" сильнее команды, которая год назад боролась за выход в Лигу конференций.

"Мы сейчас готовимся к еврокубкам и вспоминаются наши победные игры, как мы прошли две квалификации. Немножко нам не хватило в игре с “Фиорентиной”. Но мы показали качественную игру даже тогда. А если бы мы встретились с ними в этом году, то показали бы куда более конструктивную игру. Сейчас "Полесье" имело бы намного больше шансов пройти такого соперника, как тогдашняя "Фиорентина", – считает Филиппов.

"Полесье" в еврокубках

Житомирский клуб впервые участвовал в квалификации Лиги конференций в 2024 году. Тогда команда Имада Ашура остановилась еще на первом этапе квалификации, не справившись со словенской Олимпией (0:2, 1:2).

В прошлом году, в сезоне 2025/2026, "Полесье" уже под руководством Руслана Ротаня прошло во 2-м квалификационном раунде андоррскую "Санта-Колому" (1:2; 4:1), а в следующем раунде осилило венгерский "Пакш" (2:0, 6). В конце концов, на последнем этапе отбора житомиряне уступили итальянской "Фиорентине" (0:3, 2:3) и завершили еврокубковую кампанию.