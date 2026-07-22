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Футбол 22 июля 2026 · 16:12

Филиппов: нынешнее "Полесье" сыграло бы с "Фиорентиной" лучше

Нападающий вспомнил матчи Лиги конференций годичной давности
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Филиппов: нынешнее "Полесье" сыграло бы с "Фиорентиной" лучше
Александр Филиппов (фото: ФК "Полесье")

Форвард житомирского "Полесья" Александр Филиппов считает, что за год команда достигла большого прогресса и если бы сегодня нужно было сыграть с "Фиорентиной" в Лиге конференций, как в прошлом, результат команды был бы лучше.

Об этом нападающий рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Прогресс "Полесья"

34-летний нападающий отметил, что житомирский клуб существенно добавил во всех компонентах и сегодняшняя версия "Полесья" сильнее команды, которая год назад боролась за выход в Лигу конференций.

"Мы сейчас готовимся к еврокубкам и вспоминаются наши победные игры, как мы прошли две квалификации. Немножко нам не хватило в игре с “Фиорентиной”. Но мы показали качественную игру даже тогда. А если бы мы встретились с ними в этом году, то показали бы куда более конструктивную игру. Сейчас "Полесье" имело бы намного больше шансов пройти такого соперника, как тогдашняя "Фиорентина", – считает Филиппов.

"Полесье" в еврокубках

Житомирский клуб впервые участвовал в квалификации Лиги конференций в 2024 году. Тогда команда Имада Ашура остановилась еще на первом этапе квалификации, не справившись со словенской Олимпией (0:2, 1:2).

В прошлом году, в сезоне 2025/2026, "Полесье" уже под руководством Руслана Ротаня прошло во 2-м квалификационном раунде андоррскую "Санта-Колому" (1:2; 4:1), а в следующем раунде осилило венгерский "Пакш" (2:0, 6). В конце концов, на последнем этапе отбора житомиряне уступили итальянской "Фиорентине" (0:3, 2:3) и завершили еврокубковую кампанию.

В новый сезон житомирский клуб идет без одного из своих лидеров: Алексей Гуцуляк не стал продлевать контракт с клубом и уже сделал свой выбор.

Теги: УПЛ Футбол
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Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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