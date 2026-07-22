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Футбол 22 липня 2026 · 16:12

Філіппов: нинішнє "Полісся" зіграло б з "Фіорентиною" краще

Нападник згадав матчі Ліги конференцій річної давнини
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Філіппов: нинішнє "Полісся" зіграло б з "Фіорентиною" краще
Олександр Філіппов (фото: ФК "Полісся")

Форвард житомирського "Полісся" Олександр Філіппов вважає, що за рік команда досягнула великого прогресу і якби сьогодні потрібно було зіграти із "Фіорентиною" у Лізі конференцій, як минулоріч, то результат команди був би кращим.

Про це нападник розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Прогрес "Полісся"

34-річний нападник відзначив, що житомирський клуб суттєво додав в усіх компонентах і сьогоднішня версія "Полісся" є сильнішою за команду, яка рік тому боролася за вихід до Ліги конференцій.

"Ми зараз готуємося до єврокубків і згадуються наші переможні ігри, як ми пройшли дві кваліфікації. Трішки нам не вистачило у грі з “Фіорентиною”. Але ми показали якісну гру навіть тоді. А якби ми зустрілися з ними цього року, то показали б куди конструктивнішу гру. Зараз "Полісся" б мало набагато більше шансів пройти такого суперника, як тодішня "Фіорентина", – вважає Філіппов.

"Полісся" у єврокубках

Житомирський клуб вперше брав участь у кваліфікації до Ліги конференцій у 2024 році. Тоді команда Імада Ашура зупинилася ще на першому етапі кваліфікації, не впоравшись із словенською "Олімпією" (0:2, 1:2).

Минулого року, у сезоні 2025/2026, "Полісся" вже під орудою Руслана Ротаня пройшло у 2-му кваліфікаційному раунді андоррську "Санта-Колому" (1:2; 4:1), а в наступному раунді подужало угорський "Пакш" (3:0, 1:2). Зрештою, на останньому етапі відбору житомиряни поступилися італійській "Фіорентині" (0:3, 2:3) і завершили єврокубкову кампанію.

У новий сезон житомирський клуб йде без одного зі своїх вчорашніх лідерів: Олексій Гуцуляк не став продовжувати контракт із клубом і вже зробив свій вибір.

Теги: УПЛ Футбол
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