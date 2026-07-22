Філіппов розкрив головну відмінність українських клубів від європейських

Нападник житомирського "Полісся" Олександр Філіппов порівняв стиль гри українських клубів та суперників по Лізі конференцій. За його словами, європейські команди продовжують атакувати, навіть ведучи в рахунку.

Різниця в моделі гри

Олександр Філіппов відзначає, що в міжнародних матчах суперники не припиняють атакувати, навіть якщо саме вони відкрили рахунок. В УПЛ його команда часто зіштовхується із ситуацією, коли суперник йде в глухий захист, забивши одного м'яча.

"Немає різниці, з ким ти граєш в єврокубках: проти "Копенгагена" чи іншої команди. Чи їдеш на виїзд до умовної "Полтави". Ти завжди маєш думати про перемогу і про те, щоб віддати всього себе своїй команді. Звісно, що є різниця: в Європі команди підходять до матчів із думками про перемогу. Вони точно не закриваються при рахунку 1:0", – розповів Філіппов.

За його словами, в Україні таку тактику особливо проповідують команди, які вирішують питання виживання в УПЛ.

"У нас навпаки: особливо, команди з нижньої частини таблиці, якщо забивають першими, то одразу закриваються. Вони роблять все, щоб утримати такий результат. Якщо це андердоги, то вони будуть попереду, продовжать гнути свою лінію. Це головна відмінність між нашими командами та європейськими", – каже 34-річний нападник.

Як "Полісся" зіграло в УПЛ в сезоні 2025/2026

Житомирська команда фінішувала в Українській Прем'єр-Лізі на третій позиції, випередивши київське "Динамо". Такий результат приніс клубу перші медалі в історії: "Полісся" стало бронзовим призером чемпіонату України на третій рік своїх виступів у найвищому дивізіоні українського футболу.

Олександр Філіппов у попередньому чемпіонаті відіграв 22 матчі та забив 4 м'ячі. Він двічі відзначився у воротах "Вереса", а ще по разу забивав "Олександрії" та "Руху".