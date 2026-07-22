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Футбол 22 липня 2026 · 23:52

Філіппов розкрив план "Полісся" на матчі з "Копенгагеном"

Нападник визнає данський клуб сильним суперником
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Філіппов розкрив план "Полісся" на матчі з "Копенгагеном"
Олександр Філіппов (фото: ФК "Полісся")

Нападник "Полісся" Олександр Філіппов поділився думками щодо сьогоднішнього протистояння із "Копенгагеном".

Про це футболіст розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Філіппов поважає суперника

Навіть попри невдалий виступ "Копенгагена" у попередньому сезоні, нападник "Полісся" визнає, що це серйозний клуб, із яким треба бути максимально обережним.

"Ми усі розуміємо, що це досить потужна, сильна команда. Гранд данського футболу. Постійно грають у єврокубках і пристойно виглядають. Цього року вони завершили чемпіонат на сьомій позиції, але ми знаємо, що це досвідчений суперник, тому нам треба підійти до матчу з холодною головою та вірою в свою силу", – сказав Філіппов.

Коли грають "Полісся" та "Копенгаген"

Дивитися матч "Полісся" – "Копенгаген" в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Початок гри о 21:00 за київським часом.

Відзначимо, що "Полісся" третій сезон поспіль розпочинає матчем у кваліфікації Ліги конференцій.

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Теги: Футбол Полісся Ліга конференцій УЄФА
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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