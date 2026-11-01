Две ночи с алкоголем и отстранение: одноклубник Миколенко попал в скандал в "Эвертоне"

Английский полузащитник "Эвертона" Джек Грилиш провел два вечера подряд за выпивкой с друзьями, а примерно через неделю был отстранен от матча Кубка английской лиги против "Ньюкасла" из-за нарушения клубной дисциплины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Sun.

Два вечера в барах

По информации британского СМИ, 19 октября 31-летний футболист посетил церемонию вручения наград Pride of Britain Awards в лондонском отеле Grosvenor House.

После мероприятия Грилиш вместе с друзьями отправился в караоке-бар BAM Karaoke Box в районе Виктория, где оставался до утра.

По словам источника издания, футболист находился в отличном настроении, пел в караоке и употреблял алкоголь.

На следующее утро англичанин вернулся на север страны. Как утверждает издание, в тот же день он посетил тренировку "Эвертона".

Вечером 20 октября Грилиша была замечено в ирландском пабе The Mucky Pup в Уилмслоу.

Там он встретился с партнерами по команде Джорданом Пикфордом и Тайлером Диблингом, а также бывшим одноклубником по "Манчестер Сити" Кайлом Уокером.

По словам очевидца, компания смотрела футбольный матч в отдельной комнате заведения и употребляла алкоголь.

В среду, 21 октября, футболисты "Эвертона" имели выходной.

Отстранение от матча с "Ньюкаслом"

29 октября Грилиш не попал в заявку "Эвертона" на матч четвёртого раунда Кубка английской лиги против "Ньюкасла".

Клуб официально сообщил, что полузащитник недоступен для участия в поединке из-за нарушений внутренней дисциплины.

По информации издания, причиной наказания мог стать пропуск тренировки без разрешения клуба.

В то же время издание не установило прямую связь между двумя вечерами в барах и решением руководства "Эвертона".

Главный тренер команды Дэвид Моес отказался раскрывать подробности ситуации, но подчеркнул, что поддерживает решение клуба.

Без Грилиша "Эвертон" победил "Ньюкасл" со счетом 3:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

31-летний англичанин выступает за "Эвертон" на правах аренды из "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне он провел шесть матчей за ливерпульский клуб, но пока не отличился результативными действиями.