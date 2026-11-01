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Футбол 01 листопада 2026 · 22:58

Дві ночі з алкоголем і відсторонення: одноклубник Миколенка потрапив у скандал в "Евертоні"

Гріліш відвідав два заклади за два дні, а згодом не потрапив до заявки на матч із "Ньюкаслом"
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Дві ночі з алкоголем і відсторонення: одноклубник Миколенка потрапив у скандал в "Евертоні"
Джек Гріліш у складі "Евертона" (фото: Getty Images)

Англійський півзахисник "Евертона" Джек Гріліш провів два вечори поспіль за випивкою з друзями, а приблизно за тиждень був відсторонений від матчу Кубка англійської ліги проти "Ньюкасла" через порушення клубної дисципліни.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Sun.

Два вечори в барах

За інформацією британського ЗМІ, 19 жовтня 31-річний футболіст відвідав церемонію вручення нагород Pride of Britain Awards у лондонському готелі Grosvenor House.

Після заходу Гріліш разом із друзями вирушив до караоке-бару BAM Karaoke Box у районі Вікторія, де залишався до ранку.

За словами джерела видання, футболіст перебував у чудовому настрої, співав у караоке та вживав алкоголь.

Наступного ранку англієць повернувся на північ країни. Як стверджує видання, того ж дня він відвідав тренування "Евертона".

Увечері 20 жовтня Гріліша помітили в ірландському пабі The Mucky Pup у Вілмслоу.

Там він зустрівся з партнерами по команді Джорданом Пікфордом і Тайлером Діблінгом, а також колишнім одноклубником по "Манчестер Сіті" Кайлом Вокером.

За словами очевидця, компанія дивилася футбольний матч в окремій кімнаті закладу та вживала алкоголь.

Водночас у середу, 21 жовтня, футболісти "Евертона" мали вихідний.

Відсторонення від матчу з "Ньюкаслом"

29 жовтня Гріліш не потрапив до заявки "Евертона" на матч четвертого раунду Кубка англійської ліги проти "Ньюкасла".

Клуб офіційно повідомив, що півзахисник недоступний для участі в поєдинку через порушення внутрішньої дисципліни.

За інформацією видання, причиною покарання міг стати пропуск тренування без дозволу клубу.

Водночас видання не встановило прямого зв'язку між двома вечорами в барах і рішенням керівництва "Евертона".

Головний тренер команди Девід Моєс відмовився розкривати подробиці ситуації, але наголосив, що підтримує рішення клубу.

Без Гріліша "Евертон" переміг "Ньюкасл" із рахунком 3:1 та пробився до чвертьфіналу турніру.

31-річний англієць виступає за "Евертон" на правах оренди з "Манчестер Сіті".

У нинішньому сезоні він провів шість матчів за ліверпульський клуб, але поки не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Де Дзербі засмутив новиною про стан Мудрика в "Тоттенгемі".

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