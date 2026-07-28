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Футбол 28 июля 2026 · 14:01

Дуэль денег: "Манчестер Сити" хочет уберечь свою звезду от перехода в "Реал"

"Горожане" надеются, что Родри подпишет новый контракт, но готовы к трансферу игрока
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дуэль денег: "Манчестер Сити" хочет уберечь свою звезду от перехода в "Реал"
Выступление на чемпионате мира вернуло интерес "Реала" к Родри (Фото: FIFA)

"Манчестер Сити" готовится к официальному предложению от мадридского "Реала" по трансферу полузащитника Родри. Несмотря на интерес со стороны испанского гранда, "горожане" сохраняют оптимизм и надеются убедить 30-летнего хавбека подписать новое соглашение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Guardian .

Изменение позиции Мадрида и неопределенность контракта

Действующее соглашение испанца с "Манчестер Сити" истекает в июне 2027 года, и новое предложение от клуба лежит на столе уже длительное время. Руководство англичан продолжает активные переговоры с футболистом.

Впрочем, ситуацию существенно усложнил "Реал". Руководство "сливочных" пересмотрело свою предыдущую позицию отказа от трансфера после впечатляющего выступления Родри на чемпионате мира, где он в статусе капитана привел сборную Испании к победе и завоевал "Золотой мяч" как лучший игрок турнира.

Сам полузащитник еще весной намекал на возможность такого перехода.

"То, что я играл за "Атлетико", не помешает мне выступать за "Реал". Так делали и другие игроки. От предложения одного из лучших клубов мира не отказываются", - отмечал Родри.

Физическое состояние и интерес других грандов

Выступление за сборную развеяло сомнения в физической форме хавбека после двух травматических сезонов, хотя по возвращении из Северной Америки он должен перенести операцию на спине.

Интерес "Реала" может спровоцировать реакцию других грандов. В частности, "Барселона" рассматривает возможность усиления из-за тяжелой травмы Фрэнки де Йонга, а ПСЖ давно проявляет симпатию к игре испанца.

Ранее мы сообщали, что "Ливерпуль" торгуется с ПСЖ за звезду сборной Франции – ценник на игрока составляет 170 млн евро.

Теги: Манчестер Сити Реал Футбол
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