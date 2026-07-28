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Футбол 28 липня 2026 · 14:01

Дуель грошей: "Манчестер Сіті" хоче зберегти свою зірку від переходу в "Реал"

"Містяни" сподіваються, що Родрі підпише новий контракт, але готові до трансферу гравця
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дуель грошей: "Манчестер Сіті" хоче зберегти свою зірку від переходу в "Реал"
Виступ на чемпіонаті світу повернув інтерес "Реала" до Родрі (Фото: FIFA)

"Манчестер Сіті" готується до офіційної пропозиції від мадридського "Реала" щодо трансферу півзахисника Родрі. Попри інтерес з боку іспанського гранда, "містяни" зберігають оптимізм і сподіваються переконати 30-річного хавбека підписати нову угоду.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання The Guardian.

Зміна позиції Мадрида та невизначеність із контрактом

Чинна угода іспанця з "Манчестер Сіті" закінчується в червні 2027-го року, і нова пропозиція від клубу лежить на столі вже тривалий час. Керівництво англійців продовжує активні переговори з футболістом.

Втім, ситуацію суттєво ускладнив "Реал". Керівництво "вершкових" переглянуло свою попередню позицію відмови від трансферу після вражаючого виступу Родрі на чемпіонаті світу, де він у статусі капітана привів збірну Іспанії до перемоги та здобув "Золотий м'яч" як найкращий гравець турніру.

Сам півзахисник ще навесні натякав на можливість такого переходу.

"Те, що я грав за "Атлетіко", не завадить мені виступати за "Реал". Таке робили й інші гравці. Від пропозиції одного з найкращих клубів світу не відмовляються", = зазначав Родрі.

Фізичний стан та інтерес інших грандів

Виступ за збірну розвіяв сумніви щодо фізичної форми хавбека після двох травматичних сезонів, хоча після повернення з Північної Америки він має перенести операцію на спині.

Інтерес "Реала" може спровокувати реакцію з боку інших грандів. Зокрема, "Барселона" розглядає можливість підсилення через важку травму Френкі де Йонга, а ПСЖ давно виявляє симпатію до гри іспанця.

Раніше ми повідомляли, що "Ліверпуль" торгується із ПСЖ за зірку збірної Франції - цінник на гравця сягає 170 млн євро.

Теги: Манчестер Сіті Реал Футбол
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