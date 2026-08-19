Пришлось начинать сначала: голкипер "Полесья" рассказал о рецидиве повреждения

Голкипер житомирского "Полесья" Евгений Волынец рассказал о своем восстановлении после неприятного повреждения. Также он признался, что из-за рецидива ему пришлось начинать процесс реабилитации сначала.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ФК "Полесье".
По словам Волынца, неприятное повреждение он получил еще во время поединка против "Александрии" в конце прошлого сезона. Голкипер отметил, что многие болельщики и зрители ошибочно считали, что он просто симулировал или затягивал игровое время.
Однако травма оказалась гораздо серьезнее первых прогнозов и требует длительного периода реабилитации.
Спортсмен уже был близок к полноценному возвращению в строй, выступая в тренажерном зале и на поле, а также сыграв в двух контрольных поединках (в том числе против польской "Ягеллонии"). Однако во время игр Волынец снова почувствовал сильный дискомфорт.
"Первый этап, можно сказать, не удался, потому что произошел рецидив и пришлось снова начинать все сначала. Но сейчас работаем гораздо больше, поэтому надеюсь, что через некоторое время вернусь", - рассказал Волынец.
Среди факторов, которые повлияли на длительность восстановления – не мышечный характер травмы, из-за чего повреждение требует больше времени для полного заживления. А также форсированный возврат к игре, ведь вратарь надеялся успеть к началу нового сезона.
Сейчас 32-летний голкипер работает в интенсивном режиме и отмечает, что главная цель – вернуться в строй только тогда, когда он будет готов на все 100%.
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