Пришлось начинать сначала: голкипер "Полесья" рассказал о рецидиве повреждения

Голкипер житомирского "Полесья" Евгений Волынец рассказал о своем восстановлении после неприятного повреждения. Также он признался, что из-за рецидива ему пришлось начинать процесс реабилитации сначала.

Причина травмы

По словам Волынца, неприятное повреждение он получил еще во время поединка против "Александрии" в конце прошлого сезона. Голкипер отметил, что многие болельщики и зрители ошибочно считали, что он просто симулировал или затягивал игровое время.

Однако травма оказалась гораздо серьезнее первых прогнозов и требует длительного периода реабилитации.

Причины рецидива и спарринги

Спортсмен уже был близок к полноценному возвращению в строй, выступая в тренажерном зале и на поле, а также сыграв в двух контрольных поединках (в том числе против польской "Ягеллонии"). Однако во время игр Волынец снова почувствовал сильный дискомфорт.

"Первый этап, можно сказать, не удался, потому что произошел рецидив и пришлось снова начинать все сначала. Но сейчас работаем гораздо больше, поэтому надеюсь, что через некоторое время вернусь", - рассказал Волынец.

Среди факторов, которые повлияли на длительность восстановления – не мышечный характер травмы, из-за чего повреждение требует больше времени для полного заживления. А также форсированный возврат к игре, ведь вратарь надеялся успеть к началу нового сезона.

Сейчас 32-летний голкипер работает в интенсивном режиме и отмечает, что главная цель – вернуться в строй только тогда, когда он будет готов на все 100%.