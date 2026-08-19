Довелося починати спочатку: голкіпер "Полісся" розповів про рецидив ушкодження

Голкіпер житомирського "Полісся" Євген Волинець розповів про своє відновлення після неприємного ушкодження. Також він зізнався, що через рецидив йому довелося починати процес реабілітації спочатку.

Причина травми

За словами Волинця, неприємного ушкодження він зазнав ще під час поєдинку проти "Олександрії" наприкінці минулого сезону. Голкіпер зазначив, що багато хто з уболівальників та глядачів помилково вважав, ніби він просто симулював або затягував ігровий час.

Проте травма виявилася набагато серйознішою за перші прогнози та вимагає тривалого періоду реабілітації.

Причини рецидиву та спаринги

Спортсмен вже був близький до повноцінного повернення у стрій, виступаючи у тренажерному залі та на полі, а також зігравши у двох контрольних поєдинках (зокрема проти польської "Ягеллонії"). Однак під час ігор Волинець знову відчув сильний дискомфорт.

"Перший етап, можна сказати, не вдався, тому що стався рецидив і довелося знову починати все спочатку. Але зараз працюємо набагато більше, тому сподіваюся, що за деякий час повернуся", - розповів Волинець.

Серед факторів, які вплинули на тривалість відновлення - не м'язовий характер травми, через що ушкодження потребує більше часу для повного заживлення. А також форсоване повернення до гри, адже воротар сподівався встигнути до початку нового сезону.

Зараз 32-річний голкіпер працює в інтенсивному режимі та наголошує, що головна мета - повернутися у стрій лише тоді, коли він буде готовий на всі 100%.