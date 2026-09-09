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Футбол 09 сентября 2026 · 21:36

"Динамо" по цене "Реала": вокруг билетов на кубковый матч киевлян разгорелся скандал

Сейчас билет на этот матч можно купить по цене, по меньшей мере, в 10 раз превышающей его номинальную стоимость
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" по цене "Реала": вокруг билетов на кубковый матч киевлян разгорелся скандал
Киевляне начинают защиту трофея в Виннице (Фото: ФК "Динамо")
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Кубковый матч между винницкой "Нивой" и киевским "Динамо" вызвал скандал. Билеты на эту игру исчезли из продажи в считанные минуты, и теперь продаются за тысячи гривен вместо анонсированных 200 гривен.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Скандальные продажи

Продажа билетов на матч с "Динамо" официально началась 3 сентября в 16:00. Однако купить билеты можно было только в кафе на учебно-тренировочной базе "Нивы" - никакой возможности сделать онлайн-заказ не было.

Также в клубе отметили, что купить билет можно только за наличные - а количество билетов ограничено (НТВ "Нива" способна вместить 1350 зрителей). Цену за один билет в клубе установили на уровне 200 гривен.

Однако согласно сообщениям в соцсетях, билеты почти сразу исчезли из продажи. А в клубе подтвердили, что билеты были раскуплены.

Безумные цены на футбол

Однако билеты почти сразу появились в продаже на таких площадках, как OLX. Однако там билеты, конечно, уже не стоили 200 гривен. Там цена уже стартовала от 1000 гривен и достигала 10000 гривен.

&quot;Динамо&quot; по цене &quot;Реала&quot;: вокруг билетов на кубковый матч киевлян разгорелся скандал Цены на билеты на матч "Нивы" и "Динамо" бьют рекорды

Болельщики отреагировали на такие цены от перекупщиков отрицательно – досталось и самим продавцам, и организаторам самого матча. К примеру, так прокомментировал сверхвысокие цены на билеты декан исторического факультета ДонНУ Брий Темиров, который вместе с университетом переехал в Винницу.

"Как многолетний болельщик "Динамо" начал размышлять над возможностью посетить стадион. Но организаторы матча во взаимодействии с перекупщиками мои размышления быстро прекратили: 2-10 тыс. за билет платить точно не собираюсь. Умеют у нас устроить людям праздник футбола в условиях войны", - отметил он.

При этом следует отметить, что предлагаемые перекупщиками цены превышают даже стоимость билетов на Сантьяго Бернабеу. Стоимость билетов на официальные матчи "Реала" в сезоне-2026/27 стартует от 75 евро (3 900 гривен).

Что нужно знать о матче "Нива" - "Динамо"

"Нива", которая выступает во Второй лиге, примет киевское "Динамо" в четверг, 10 сентября, в рамках 1/16 финала Кубка Украины. Начало матча запланировано на 15.30. Как представитель низшей лиги именно винницкий клуб будет хозяином поединка.

Отметим, что киевляне приступают к защите трофея именно на этом этапе Кубка.

Ранее мы рассказывали о расписании всех матчей 1/16 финала Кубка Украины.

Теги: Футбол Динамо Кубок Украины
Главные матчи
Кубок Украины 9 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига чемпионов 9 сентября 19:45
Барселона - : - Фейеноорд
Лига чемпионов 9 сентября 22:00
Наполи - : - Арсенал
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