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Футбол 09 вересня 2026 · 21:36

"Динамо" за ціною "Реала": навколо квитків на кубковий матч киян спалахнув скандал

Зараз квиток на цей матч можна купити за ціною, що щонайменше в 10 разів перевищує його номінальну вартість
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" за ціною "Реала": навколо квитків на кубковий матч киян спалахнув скандал
Кияни починають захист трофею у Вінниці (Фото: ФК "Динамо")
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Кубковий матч між вінницькою "Нивою" та київським "Динамо" спричинив скандал. Квитки на цю гру зникли з продажу за лічені хвилини, і тепер продаються за тисячі гривень замість анонсованих 200 гривень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Скандальний продаж

Продаж квитків на матч із "Динамо" офіційно розпочався 3 вересня о 16:00. Проте придбати квитки можна було лише у кав'ярні на навчально-тренувальній базі "Ниви" - жодної можливості зробити онлайн-замовлення не було.

Також в клубі наголосили, що купити квиток можна лише за готівку - а кількість квитків обмежена (НТБ "Нива" здатна вмістити 1350 глядачів). Ціну за один квиток в клубі встановили на рівні 200 гривень.

Проте, згідно із повідомленнями в соцмережах, квитки майже одразу зникли з продажу. А в клубі підтвердили, що квитки розкупили.

Шалені ціни на футбол

Проте квитки майже одразу з'явились у продажі на таких майданчиках як OLX. Проте там квитки, звісно, вже не коштували 200 гривень. Там ціна вже стартувала від 1000 гривень і сягала 10000 гривень.

&quot;Динамо&quot; за ціною &quot;Реала&quot;: навколо квитків на кубковий матч киян спалахнув скандалЦіни на квитки на матч "Ниви" та "Динамо" б'ють рекорди

Вболівальники відреагували на такі ціни від перекупників негативно - дісталось і самим продавцям, і організаторам самого матчу. Наприклад, так прокоментував надвисокі ціни на квитки декан історичного факультету ДонНУ Брій Теміров, який разом з університетом переїхав до Вінниці.

"Як багаторічний вболівальник "Динамо", почав роздумувати над можливістю відвідати стадіон. Але організатори матчу у взаємодії з перекупниками мої роздуми швидко припинили: 2-10 тис. за квиток платити точно не збираюся. Вміють у нас влаштувати людям свято футболу в умовах війни", - зазначив він.

При цьому варто зазначити, що запропоновані перекупниками ціни перевищують навіть вартість квитків на "Сантьяго Бернабеу". Вартість квитків на офіційні матчі "Реала" у сезоні-2026/27 стартують від 75 євро (3 900 гривень).

Що треба знати про матч "Нива" - "Динамо"

"Нива", яка наразі виступає в Другій лізі, прийме київське "Динамо" у четвер, 10 вересня, в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Початок матчу заплановано на 15:30. Як представник нижчої ліги, саме вінницький клуб буде господарем поєдинку.

Зазначимо, що кияни розпочинають захист трофея саме на цьому етапі Кубка.

Раніше ми розповідали про розклад всіх матчів 1/16 фіналу Кубка України.

Теги: Футбол Динамо Кубок України
Головні матчі
Кубок України 9 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
Барселона - : - Фейєноорд
Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
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