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Футбол 22 сентября 2026 · 22:46

"Барселона" снова убегает с "Камп Ноу": смета на обновление арены достигла 2 млрд евро

Реконструкция легендарной арены сильно ударила по бюджету клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Барселона" снова убегает с "Камп Ноу": смета на обновление арены достигла 2 млрд евро
"Барселона" вернулась на "Камп Ноу" только в прошлом сезоне (Фото: fcbarcelona.com)
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Каталонская "Барселона" вынуждена снова временно покинуть обновленный "Камп Ноу" в преддверии сезона-2027/28. Причиной переезда потребность в реконструкции крыши на арене.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал ESPN.

График переезда и емкость "Камп Ноу"

Команда доиграет текущий сезон на Камп Ноу. Однако каталонцы будут играть на искусственно уменьшенной арене - ее емкость ограничена 62 000 местами или двумя ярусами.

А уже старт сезона-2027/28 "Барселона" проведет на Олимпийском стадионе из-за монтажа крыши. Возвращение на "Камп Ноу" запланировано на январь 2028 года. Тогда у стадиона будет 95 000 мест.

И уже с сезона-2028/29 планируется выйти на максимальную емкость в 105 тысяч мест.

Своевременное завершение критически важно - на прошлой неделе УЕФА объявил, что в 2029 году обновленный "Камп Ноу" будет принимать финал Лиги чемпионов впервые за 30 лет.

Финансы и спонсорский пакет

Для покрытия отставаний от графика и расширения масштабов работ члены клуба одобрили дополнительный пакет финансирования от Spotify на 510 млн. евро (585 млн. долларов). 300 млн евро пойдут в завершение строительных работ.

Еще 210 млн. евро потратят на выпуск медиа-облигаций (стандарт до 10 лет под телеправа Ла Лиги и УЕФА).

Ранее мы сообщали, что в УЕФА озвучили, какие арены будут принимать финалы еврокубков в следующие два сезона.

Теги: Футбол Барселона
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