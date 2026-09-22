"Барселона" знову втікає з "Камп Ноу": кошторис на оновлення арени сягнув 2 млрд євро

Каталонська "Барселона" змушена знову тимчасово залишити оновлений "Камп Ноу" напередодні сезону-2027/28. Причиною переїзду є потреба в реконструкції даху на арені.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на матеріал ESPN .

Графік переїзду та місткість "Камп Ноу"

Команда дограє поточний сезон на "Камп Ноу". Проте каталонці гратимуть на штучно зменшеній арені - її місткість обмежена 62 000 місцями, або двома ярусами.

А вже старт сезону-2027/28 "Барселона" проведе на Олімпійському стадіоні через монтаж даху. Повернення на "Камп Ноу" заплановане на січень 2028-го року. Тоді стадіон матиме 95 000 місць.

І вже з сезону-2028/29 планується вийти на максимальну місткість в 105 000 місць.

Своєчасне завершення критично важливе - минулого тижня УЄФА оголосив, що у 2029-му році оновлений "Камп Ноу" прийматиме фінал Ліги чемпіонів вперше за 30 років.

Фінанси та спонсорський пакет

Для покриття відставань від графіка та розширення масштабів робіт члени клубу схвалили додатковий пакет фінансування від Spotify на 510 млн євро (585 млн доларів). 300 млн євро підуть на завершення будівельних робіт.

Ще 210 млн євро витратять на випуск медіа-облігацій (стандарт до 10 років під телеправа Ла Ліги та УЄФА).