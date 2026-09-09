"Барселона" и "Штутгарт" синхронно возглавили турнирную таблицу в Лиге чемпионов

В среду, 9 сентября, прошли очередные матчи 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. В первом временном слоте прошли две игры, в которых победили "Барселона" и "Штутгарт".

Разгром на "Камп Ноу"

Каталонцы подтвердили статус фаворитов, разобравшись с нидерландцами – уже на 3-й минуте счет открыл Рафинья. Позже он оформил дубль.

Также голами отличились Адееми, Ямаль и новичок "Барсы" Габриэль Жезус. "Фейеноорд" смог забить лишь один гол - он на счету Стейна.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Барселона" - "Фейеноорд" - 5:1 (2:0, 3:1)

Голы: Рафинья, 3, 57, Адееми, 22, Ямаль, 77, Жезус, 85 – Стейн, 82.

Мощный старт от немцев

"Штутгарт" на дому также без проблем одолел "Викинг". Хозяева отгрузили три гола дебютанту ЛЧ еще в первом тайме. Все голы "швабов" на счету Демировича.

"Викинг" пытался держаться на равных – и даже сравнял счет усилиями Трипича. Однако после этого держаться на одном уровне со "Штутгартом" они не смогли.

Стоит отметить, что "Барселона" и "Штутгарт" благодаря этим победам занимают первое и второе места в общей турнирной таблице ЛЧ.

Лига чемпионов-2026/27, 1-й тур

"Штутгарт" - "Викинг" - 3:1 (3:1, 0:0)

Голы: Демирович, 20, 26, 32 – Трипич, 22.