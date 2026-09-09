"Барселона" та "Штутгарт" синхронно очолили турнірну таблицю в Лізі чемпіонів

У середу, 9 вересня, відбулися чергові матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. У першому часовому слоті відбулись дві гри, в яких перемогли "Барселона" та "Штутгарт".

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Розгром на "Камп Ноу"

Каталонці підтвердили статус фаворитів, розібравшись з нідерландцями - вже на 3-й хвилині рахунок відкрив Рафінья. Пізніше він оформив дубль.

Також голами відзначились Адеємі, Ямаль та новачок "Барси" Габріель Жезус. Натомість "Феєнорд" зміг забити лише один гол - він на рахунку Стейна.

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Барселона" - "Феєнорд" - 5:1 (2:0, 3:1)

Голи: Рафінья, 3, 57, Адеємі, 22, Ямаль, 77, Жезус, 85 - Стейн, 82.

Потужний старт від німців

"Штутгарт" вдома також без проблем здолав "Вікінг". Господарі відвантажили три голи дебютанту ЛЧ ще в першому таймі. Всі голи "швабів" на рахунку Деміровича.

"Вікінг" намагався триматися на рівних - і навіть зрівняв рахунок зусиллями Тріпича. Проте після цього триматися на одному рівні зі "Штутгартом" вони не змогли.

Варто зазначити, що "Барселона" та "Штутгарт" завдяки цим перемогам посідають перше та друге місця в загальній турнірній таблиці ЛЧ.

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Штутгарт" - "Вікінг" - 3:1 (3:1, 0:0)

Голи: Демірович, 20, 26, 32 - Тріпич, 22.