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Футбол 09 вересня 2026 · 21:57

"Барселона" та "Штутгарт" синхронно очолили турнірну таблицю в Лізі чемпіонів

Каталонці відвантажили 5 голів у ворота "Феєнорда" на "Камп Ноу"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Барселона" та "Штутгарт" синхронно очолили турнірну таблицю в Лізі чемпіонів
Рафінья оформив дубль проти "Феєнорда" (Фото: УЄФА)
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У середу, 9 вересня, відбулися чергові матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. У першому часовому слоті відбулись дві гри, в яких перемогли "Барселона" та "Штутгарт".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Розгром на "Камп Ноу"

Каталонці підтвердили статус фаворитів, розібравшись з нідерландцями - вже на 3-й хвилині рахунок відкрив Рафінья. Пізніше він оформив дубль.

Також голами відзначились Адеємі, Ямаль та новачок "Барси" Габріель Жезус. Натомість "Феєнорд" зміг забити лише один гол - він на рахунку Стейна.

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Барселона" - "Феєнорд" - 5:1 (2:0, 3:1)
Голи: Рафінья, 3, 57, Адеємі, 22, Ямаль, 77, Жезус, 85 - Стейн, 82.

Потужний старт від німців

"Штутгарт" вдома також без проблем здолав "Вікінг". Господарі відвантажили три голи дебютанту ЛЧ ще в першому таймі. Всі голи "швабів" на рахунку Деміровича.

"Вікінг" намагався триматися на рівних - і навіть зрівняв рахунок зусиллями Тріпича. Проте після цього триматися на одному рівні зі "Штутгартом" вони не змогли.

Варто зазначити, що "Барселона" та "Штутгарт" завдяки цим перемогам посідають перше та друге місця в загальній турнірній таблиці ЛЧ.

Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур

"Штутгарт" - "Вікінг" - 3:1 (3:1, 0:0)
Голи: Демірович, 20, 26, 32 - Тріпич, 22.

Раніше ми розповідали, що у вівторок стартував в Лізі чемпіонів головний суперник "Барси" - "Реал" в шаленому матчі переміг "Інтер".

Теги: Футбол Барселона
Головні матчі
Кубок України 9 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга чемпіонів 9 вересня 19:45
Барселона - : - Фейєноорд
Ліга чемпіонів 9 вересня 22:00
Наполі - : - Арсенал
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