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Футбол 29 сентября 2026 · 22:22

Автор последнего гола в ворота "Шахтера" на "Донбасс Арене" эмоционально высказался о стадионе

Андрей Тотовицкий рассказал о последнем матче на домашнем стадионе "Шахтера"
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Автор последнего гола в ворота "Шахтера" на "Донбасс Арене" эмоционально высказался о стадионе
Андрей Тотовицкий (фото: ФК "Шахтер")
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Бывший футболист "Шахтера" Андрей Тотовицкий вспомнил об атмосфере последнего матча на "Донбасс Арене". 2 мая 2014 "Ильичевец", за который тогда выступал полузащитник, проиграл "горнякам", а сам Тотовицкий забил в ворота донецкого клуба.

Об этом Тотовицкий рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA

Выстрелы и взрывы

По словам футболиста, та игра проходила уже на фоне начала незаконного захвата власти в городе пророссийскими сепаратистами. Атмосфера вокруг команды была тревожной.

"Мы играли тот матч уже, когда в Донецке всё начиналось. Все были встревожены из-за этой ситуации. Было слышно выстрелы и взрывы", – рассказал он.

Воспоминания о стадионе и Донецке

При этом саму "Донбасс Арену" полузащитник вспоминает исключительно с теплом и называет стадион лучшим из тех, на которых ему доводилось играть за всю карьеру.

"Это лучший стадион, на котором я когда-либо был и играл. Мы приезжали туда с дублем играть спарринги против основы. Мы приходили на матчи основной команды – всегда были полные трибуны", – отметил игрок.

Автор последнего гола в ворота &quot;Шахтера&quot; на &quot;Донбасс Арене&quot; эмоционально высказался о стадионе
"Донбасс Арена" на матче Лиги чемпионов (фото: ФК "Шахтер")

По словам футболиста, с "Донбасс Ареной" у него связаны одни из самых ярких воспоминаний о карьере и жизни в Донецке.

"Это просто лучшие воспоминания – с тем временем жизни, с Донецком, с базой клуба. Я очень скучаю по этому городу и вспоминаю его всегда со слезами на глазах", — добавил он.

Ранее украинский полузащитник назвал причину завершения карьеры.

Теги: Футбол
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